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    Сможет ли Мирра разгромить старшую сестру Эрику?

    Мирра Андреева — Эрика Андреева. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Штутгарте 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мирра Андреева — Эрика Андреева
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    Мирра Андреева
    Россиянки Мирра Андреева и Эрика Андреева встретятся в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мирра Андреева — Эрика Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 16 Апреля 2025 года

    Мирра Андреева

  • Россия
    •  Мирра Андреева 11:00 Эрика Андреева

    Эрика Андреева

  • Россия
    •

    Мирра Андреева

    Мирра в этом году еще ни разу не играла на грунте, но и так понятно, что она будет в числе фаворитов на всех предстоящих турнирах, включая Ролан Гаррос.

    По итогам трех предыдущих месяцев 17-летняя россиянка не только вошла в десятку лучших, но и приблизилась к дебюту в топ-5.

    В феврале Андреева стала чемпионкой крупного турнира в Дубае, а в марте выиграла «тысячник» в Индиан-Уэллс.

    На этом отрезке Мирра дважды обыграла Игу Свентек, Елену Рыбакину и Клару Таусон, а также одержала победу над Ариной Соболенко.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году лучшими результатами Андреевой на грунте стали полуфинал на Ролан Гаррос, четвертьфинал в Мадриде и победа на турнире в Яссах (Румыния).

    Эрика Андреева

    Эрика заменила в основной сетки украинку Марту Костюк, с которой изначально должна была сыграть ее сестра Мирра.

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    • На выходных Эрика не смогла пройти квалификацию на немецком «пятисотнике», проиграв в решающем раунде белоруске Александре Соснович (1:6, 4:6).

    В текущем сезоне у Андреевой отрицательный баланс — пять побед и десять поражений.

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    Лучшим результатом 20-летней россиянки в этом году пока остается выход во второй круг Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мирру в этом матче можно поставить за 1.11, победу Эрики букмекеры предлагают за 6.00.

    Прогноз: это будет уже второй матч между сестрами. Первый состоялся осенью прошлого года на «тысячнике» в Ухане — и здесь Мирра неожиданно проиграла Эрике со счетом 3:6, 1:6. Приблизительно такой же счет будет и в предстоящей встрече, но только на этот раз не в пользу Эрики.

    Рекомендуемая ставка: победа Мирры Андреевой с форой по геймам (-6,5) за 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Мирра Андреева — Эрика Андреева?

    Матч Мирра Андреева — Эрика Андреева состоится 16 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Мирра Андреева — Эрика Андреева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Мирры Андреевой с форой по геймам (-6,5).

    Какую сделать ставку на матч Мирра Андреева — Эрика Андреева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Мирры Андреевой с форой по геймам (-6,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Эрика Андреева?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Мирра Андреева — Эрика Андреева?

    Коэффициенты букмекеров: на Мирру в этом матче можно поставить за 1.11, победу Эрики букмекеры предлагают за 6.00.

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    Мирра Андреева — Эрика Андреева: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 16.04.202512:00. Сможет ли Мирра разгромить старшую сестру Эрику?
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