Мирра Андреева
Эрика Андреева
Мирра Андреева
Мирра в этом году еще ни разу не играла на грунте, но и так понятно, что она будет в числе фаворитов на всех предстоящих турнирах, включая Ролан Гаррос.
По итогам трех предыдущих месяцев 17-летняя россиянка не только вошла в десятку лучших, но и приблизилась к дебюту в топ-5.
В феврале Андреева стала чемпионкой крупного турнира в Дубае, а в марте выиграла «тысячник» в Индиан-Уэллс.
На этом отрезке Мирра дважды обыграла Игу Свентек, Елену Рыбакину и Клару Таусон, а также одержала победу над Ариной Соболенко.
В прошлом году лучшими результатами Андреевой на грунте стали полуфинал на Ролан Гаррос, четвертьфинал в Мадриде и победа на турнире в Яссах (Румыния).
Эрика Андреева
Эрика заменила в основной сетки украинку Марту Костюк, с которой изначально должна была сыграть ее сестра Мирра.
На выходных Эрика не смогла пройти квалификацию на немецком «пятисотнике», проиграв в решающем раунде белоруске Александре Соснович (1:6, 4:6).
В текущем сезоне у Андреевой отрицательный баланс — пять побед и десять поражений.
Лучшим результатом 20-летней россиянки в этом году пока остается выход во второй круг Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мирру в этом матче можно поставить за 1.11, победу Эрики букмекеры предлагают за 6.00.
Прогноз: это будет уже второй матч между сестрами. Первый состоялся осенью прошлого года на «тысячнике» в Ухане — и здесь Мирра неожиданно проиграла Эрике со счетом 3:6, 1:6. Приблизительно такой же счет будет и в предстоящей встрече, но только на этот раз не в пользу Эрики.
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Рекомендуемая ставка: победа Мирры Андреевой с форой по геймам (-6,5) за 2.15.