Россиянки Мирра Андреева и Эрика Андреева встретятся в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мирра Андреева — Эрика Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мирра Андреева

Мирра в этом году еще ни разу не играла на грунте, но и так понятно, что она будет в числе фаворитов на всех предстоящих турнирах, включая Ролан Гаррос.

По итогам трех предыдущих месяцев 17-летняя россиянка не только вошла в десятку лучших, но и приблизилась к дебюту в топ-5.

В феврале Андреева стала чемпионкой крупного турнира в Дубае, а в марте выиграла «тысячник» в Индиан-Уэллс.

На этом отрезке Мирра дважды обыграла Игу Свентек, Елену Рыбакину и Клару Таусон, а также одержала победу над Ариной Соболенко.

Прогнозы на теннис

В прошлом году лучшими результатами Андреевой на грунте стали полуфинал на Ролан Гаррос, четвертьфинал в Мадриде и победа на турнире в Яссах (Румыния).

Эрика Андреева

Эрика заменила в основной сетки украинку Марту Костюк, с которой изначально должна была сыграть ее сестра Мирра.

На выходных Эрика не смогла пройти квалификацию на немецком «пятисотнике», проиграв в решающем раунде белоруске Александре Соснович (1:6, 4:6).

В текущем сезоне у Андреевой отрицательный баланс — пять побед и десять поражений.

Лучшим результатом 20-летней россиянки в этом году пока остается выход во второй круг Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мирру в этом матче можно поставить за 1.11, победу Эрики букмекеры предлагают за 6.00.

Прогноз: это будет уже второй матч между сестрами. Первый состоялся осенью прошлого года на «тысячнике» в Ухане — и здесь Мирра неожиданно проиграла Эрике со счетом 3:6, 1:6. Приблизительно такой же счет будет и в предстоящей встрече, но только на этот раз не в пользу Эрики.

Рекомендуемая ставка: победа Мирры Андреевой с форой по геймам (-6,5) за 2.15.