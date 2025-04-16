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    Свентек обыграет Фетт со счетом 6:0, 6:0?

    Фетт — Свентек. Ставка (к. ) и прогноз на турнир в Штутгарте 16 апреля 2025 года

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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против хорватки Яны Фетт во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фетт — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 16 Апреля 2025 года

    Яна Фетт

  • Хорватия
    •  Яна Фетт 18:00 Ига Свёнтек

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •

    Фетт

    Яна провела уже три матча на немецком «пятисотнике».

    Сначала хорватская теннисистка прошла непростую квалификацию — обыграла украинку Юлию Стародубцеву и швейцарку Ребеку Масарову.

    Но главным сюрпризом стала победа Фетт над Донной Векич в матче первого круга — 7:6, 6:4.

    Фетт впервые в сезоне выиграла матч на уровне основной сетки WTA.

    Прогнозы на теннис

    Но также стоит обратить внимание, что в этом году Фетт еще ни разу не проходила дальше второго круга даже на уровне ITF.

    Свентек

    Ига наконец-то дождалась грунтовой серии турниров. На этот раз первые месяцы сезона получились для нее максимально непростыми — в этом году она до сих пор не выиграла ни одного турнира.

    В прошлом году Свентек не смогла защитить титул в Штутгарте, проиграв в полуфинале Елене Рыбакиной.

    Но при этом в 2024-м Свентек выиграла 26 из 28-ми матчей на грунте. На этом отрезке Ига стала победительницей крупных турниров в Мадриде и Риме, а также выиграла Ролан Гаррос.

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    В этом сезоне Свентек еще ни разу не проигрывала раньше 1/4 финала.

    Ига выигрывала турнир в Штутгарте в 2022-м и 2023 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Свентек обыграет соперницу с разгромным счетом. На Фетт можно поставить за 16.75.

    Прогноз: в 2022-м Ига обыграла Яну на Уимблдоне со счетом 6:0, 6:3. Вполне вероятно, что на этот раз будет 6:0, 6:0.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-9,5) за 3.72.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Фетт — Свентек?

    Матч Фетт — Свентек состоится 16 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Фетт — Свентек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Свентек с форой по геймам (-9,5).

    Какую сделать ставку на матч Фетт — Свентек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Свентек с форой по геймам (-9,5)» с коэффициентом у букмекеров 3.72.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Фетт — Свентек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Фетт — Свентек?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Свентек обыграет соперницу с разгромным счетом. На Фетт можно поставить за 16.75.

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