Яна Фетт
Ига Свёнтек
Фетт
Яна провела уже три матча на немецком «пятисотнике».
Сначала хорватская теннисистка прошла непростую квалификацию — обыграла украинку Юлию Стародубцеву и швейцарку Ребеку Масарову.
Но главным сюрпризом стала победа Фетт над Донной Векич в матче первого круга — 7:6, 6:4.
Фетт впервые в сезоне выиграла матч на уровне основной сетки WTA.
Но также стоит обратить внимание, что в этом году Фетт еще ни разу не проходила дальше второго круга даже на уровне ITF.
Свентек
Ига наконец-то дождалась грунтовой серии турниров. На этот раз первые месяцы сезона получились для нее максимально непростыми — в этом году она до сих пор не выиграла ни одного турнира.
В прошлом году Свентек не смогла защитить титул в Штутгарте, проиграв в полуфинале Елене Рыбакиной.
Но при этом в 2024-м Свентек выиграла 26 из 28-ми матчей на грунте. На этом отрезке Ига стала победительницей крупных турниров в Мадриде и Риме, а также выиграла Ролан Гаррос.
В этом сезоне Свентек еще ни разу не проигрывала раньше 1/4 финала.
Ига выигрывала турнир в Штутгарте в 2022-м и 2023 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Свентек обыграет соперницу с разгромным счетом. На Фетт можно поставить за 16.75.
Прогноз: в 2022-м Ига обыграла Яну на Уимблдоне со счетом 6:0, 6:3. Вполне вероятно, что на этот раз будет 6:0, 6:0.
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Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-9,5) за 3.72.