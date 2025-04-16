Полька Ига Свентек сыграет против хорватки Яны Фетт во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фетт — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фетт

Яна провела уже три матча на немецком «пятисотнике».

Сначала хорватская теннисистка прошла непростую квалификацию — обыграла украинку Юлию Стародубцеву и швейцарку Ребеку Масарову.

Но главным сюрпризом стала победа Фетт над Донной Векич в матче первого круга — 7:6, 6:4.

Фетт впервые в сезоне выиграла матч на уровне основной сетки WTA.

Прогнозы на теннис

Но также стоит обратить внимание, что в этом году Фетт еще ни разу не проходила дальше второго круга даже на уровне ITF.

Свентек

Ига наконец-то дождалась грунтовой серии турниров. На этот раз первые месяцы сезона получились для нее максимально непростыми — в этом году она до сих пор не выиграла ни одного турнира.

В прошлом году Свентек не смогла защитить титул в Штутгарте, проиграв в полуфинале Елене Рыбакиной.

Но при этом в 2024-м Свентек выиграла 26 из 28-ми матчей на грунте. На этом отрезке Ига стала победительницей крупных турниров в Мадриде и Риме, а также выиграла Ролан Гаррос.

В этом сезоне Свентек еще ни разу не проигрывала раньше 1/4 финала.

Ига выигрывала турнир в Штутгарте в 2022-м и 2023 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Свентек обыграет соперницу с разгромным счетом. На Фетт можно поставить за 16.75.

Прогноз: в 2022-м Ига обыграла Яну на Уимблдоне со счетом 6:0, 6:3. Вполне вероятно, что на этот раз будет 6:0, 6:0.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-9,5) за 3.72.