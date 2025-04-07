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    Шаповалов снова проиграет Гирону?

    Гирон — Шаповалов. Ставка (к. 2.36) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 7 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гирон — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гирон — Шаповалов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гирон

    Для Маркоса начинается, наверное, самый сложный отрезок сезона.

    Все-таки на грунте американцу не так комфортно, как на любимом харде.

    Например, в прошлом году Гирон выиграл лишь три из 11-ти матчей на глине. При этом в двух случаях он победил на домашнем турнире в Хьюстоне.

    Также стоит обратить внимание на то, что в предыдущих сезонах Гирон ни разу не проходил первый круг на «тысячнике» в Монте-Карло.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне лучшим результатом 31-летнего теннисиста пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    Шаповалов

    Денис ранее в этом сезоне не смог пройти первый раунд только в Гонконге.

    С тех пор канадский теннисист выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимал участие.

    В начале февраля Шаповалов выиграл «пятисотник» в Далласе и дошел до полуфинала в Акапулько, благодаря чему вернулся в топ-30.

    На «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами Шаповалов не смог пройти третий раунд, проиграв Карлосу Алькарасу и Тейлору Фрицу соответственно.

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    Шаповалов сыграет в Монте-Карло впервые с 2019 года. В прошлом году его лучшим результатом на грунте стал выход в третий круг Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.91, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: Маркос выиграл два из трех предыдущих матчей против Дениса. В прошлом году американец остановил канадца на грунте в Хьюстоне, а в начале января — на харде в Аделаиде. В конце февраля Шаповалов одержал волевую победу над Гироном в Акапулько.  

    В общем, Шаповалова здесь сложно назвать фаворитом. В этом матче может произойти все что угодно.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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    Гирон — Шаповалов: прогноз и ставка за 2.36, статистика, коэффициенты матча 07.04.202512:00. Шаповалов снова проиграет Гирону?
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