Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гирон — Шаповалов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гирон

Для Маркоса начинается, наверное, самый сложный отрезок сезона.

Все-таки на грунте американцу не так комфортно, как на любимом харде.

Например, в прошлом году Гирон выиграл лишь три из 11-ти матчей на глине. При этом в двух случаях он победил на домашнем турнире в Хьюстоне.

Также стоит обратить внимание на то, что в предыдущих сезонах Гирон ни разу не проходил первый круг на «тысячнике» в Монте-Карло.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне лучшим результатом 31-летнего теннисиста пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Шаповалов

Денис ранее в этом сезоне не смог пройти первый раунд только в Гонконге.

С тех пор канадский теннисист выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимал участие.

В начале февраля Шаповалов выиграл «пятисотник» в Далласе и дошел до полуфинала в Акапулько, благодаря чему вернулся в топ-30.

На «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами Шаповалов не смог пройти третий раунд, проиграв Карлосу Алькарасу и Тейлору Фрицу соответственно.

Шаповалов сыграет в Монте-Карло впервые с 2019 года. В прошлом году его лучшим результатом на грунте стал выход в третий круг Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.91, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: Маркос выиграл два из трех предыдущих матчей против Дениса. В прошлом году американец остановил канадца на грунте в Хьюстоне, а в начале января — на харде в Аделаиде. В конце февраля Шаповалов одержал волевую победу над Гироном в Акапулько.

В общем, Шаповалова здесь сложно назвать фаворитом. В этом матче может произойти все что угодно.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.