Гирон
Для Маркоса начинается, наверное, самый сложный отрезок сезона.
Все-таки на грунте американцу не так комфортно, как на любимом харде.
Например, в прошлом году Гирон выиграл лишь три из 11-ти матчей на глине. При этом в двух случаях он победил на домашнем турнире в Хьюстоне.
Также стоит обратить внимание на то, что в предыдущих сезонах Гирон ни разу не проходил первый круг на «тысячнике» в Монте-Карло.
В текущем сезоне лучшим результатом 31-летнего теннисиста пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Шаповалов
Денис ранее в этом сезоне не смог пройти первый раунд только в Гонконге.
С тех пор канадский теннисист выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимал участие.
В начале февраля Шаповалов выиграл «пятисотник» в Далласе и дошел до полуфинала в Акапулько, благодаря чему вернулся в топ-30.
На «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами Шаповалов не смог пройти третий раунд, проиграв Карлосу Алькарасу и Тейлору Фрицу соответственно.
Шаповалов сыграет в Монте-Карло впервые с 2019 года. В прошлом году его лучшим результатом на грунте стал выход в третий круг Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.91, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: Маркос выиграл два из трех предыдущих матчей против Дениса. В прошлом году американец остановил канадца на грунте в Хьюстоне, а в начале января — на харде в Аделаиде. В конце февраля Шаповалов одержал волевую победу над Гироном в Акапулько.
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В общем, Шаповалова здесь сложно назвать фаворитом. В этом матче может произойти все что угодно.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.