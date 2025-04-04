Филипп Мизолич
Флавио Коболли
Мисолич
Филип выиграл два подряд матча на уровне основной сетки ATP впервые с июля 2023 года, когда он дошел до четвертьфинала в шведском Бостаде.
На текущем турнире австрийский теннисист провел уже четыре матча.
Сначала Мисолич прошел квалификацию — обыграл французов Маттео Мартино и Юго Бланше.
В первом круге Мисолич одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:3, 6:4.
После этого 23-летний теннисист неожиданно легко выиграл у аргентинца Камило Уго Карабельи — 6:3, 6:1.
Коболли
Флавио на этот раз оказался в числе сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.
Во втором круге одержал победу над 38-летним французом Ришаром Гаске — 6:4, 4:6, 6:1.
Коболли впервые в сезоне прошел раунд на уровне основной сетки ATP.
Вопреки ожиданиям, Коболли стал одним из главных разочарований предыдущих трех месяцев.
Ранее в 2025-м Флавио не выиграл ни одного матча на семи турнирах. Исключением стал лишь «челленджер» в Финиксе, на котором он обыграл американца Элиота Спиццирри.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мисолича в этом матче можно поставить за 2.05, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.77.
Прогноз: пять лет назад Филип разгромил Флавио на «фьючерсе» со счетом 6:4, 6:0. Несмотря на то, что итальянец с тех пор успел дебютировать в топ-30, все равно считаем, что в предстоящем матче у него снова будут проблемы.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.