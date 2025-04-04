Итальянец Флавио Коболли сыграет против австрийца Филипа Мисолича в четвертьфинале турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мисолич — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мисолич

Филип выиграл два подряд матча на уровне основной сетки ATP впервые с июля 2023 года, когда он дошел до четвертьфинала в шведском Бостаде.

На текущем турнире австрийский теннисист провел уже четыре матча.

Сначала Мисолич прошел квалификацию — обыграл французов Маттео Мартино и Юго Бланше.

В первом круге Мисолич одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

После этого 23-летний теннисист неожиданно легко выиграл у аргентинца Камило Уго Карабельи — 6:3, 6:1.

Коболли

Флавио на этот раз оказался в числе сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.

Во втором круге одержал победу над 38-летним французом Ришаром Гаске — 6:4, 4:6, 6:1.

Коболли впервые в сезоне прошел раунд на уровне основной сетки ATP.

Вопреки ожиданиям, Коболли стал одним из главных разочарований предыдущих трех месяцев.

Ранее в 2025-м Флавио не выиграл ни одного матча на семи турнирах. Исключением стал лишь «челленджер» в Финиксе, на котором он обыграл американца Элиота Спиццирри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мисолича в этом матче можно поставить за 2.05, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.77.

Прогноз: пять лет назад Филип разгромил Флавио на «фьючерсе» со счетом 6:4, 6:0. Несмотря на то, что итальянец с тех пор успел дебютировать в топ-30, все равно считаем, что в предстоящем матче у него снова будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.