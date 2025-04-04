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    Коболли возьмет реванш у Мисолича?

    Мисолич — Коболли. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бухаресте 4 апреля 2025 года

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    Флавио Коболли
    Итальянец Флавио Коболли сыграет против австрийца Филипа Мисолича в четвертьфинале турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мисолич — Коболли, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Бухарест. Мужчины 04 Апреля 2025 года

    Филипп Мизолич

  • Австрия
    •  Филипп Мизолич 14:00 Флавио Коболли

    Флавио Коболли

  • Италия
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    Мисолич

    Филип выиграл два подряд матча на уровне основной сетки ATP впервые с июля 2023 года, когда он дошел до четвертьфинала в шведском Бостаде.

    На текущем турнире австрийский теннисист провел уже четыре матча.

    Сначала Мисолич прошел квалификацию — обыграл французов Маттео Мартино и Юго Бланше.

    В первом круге Мисолич одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:3, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    После этого 23-летний теннисист неожиданно легко выиграл у аргентинца Камило Уго Карабельи — 6:3, 6:1.

    Коболли

    Флавио на этот раз оказался в числе сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.

    Во втором круге одержал победу над 38-летним французом Ришаром Гаске — 6:4, 4:6, 6:1.

    Коболли впервые в сезоне прошел раунд на уровне основной сетки ATP.

    Вопреки ожиданиям, Коболли стал одним из главных разочарований предыдущих трех месяцев.

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    Ранее в 2025-м Флавио не выиграл ни одного матча на семи турнирах. Исключением стал лишь «челленджер» в Финиксе, на котором он обыграл американца Элиота Спиццирри.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мисолича в этом матче можно поставить за 2.05, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.77.

    Прогноз: пять лет назад Филип разгромил Флавио на «фьючерсе» со счетом 6:4, 6:0. Несмотря на то, что итальянец с тех пор успел дебютировать в топ-30, все равно считаем, что в предстоящем матче у него снова будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Мисолич — Коболли: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 04.04.202514:00. Коболли возьмет реванш у Мисолича?
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