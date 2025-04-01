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    Лайович и О'Коннелл проведут больше 20 геймов?

    Лайович — О'Коннелл. Ставка (к. 2.39) и прогноз на турнир в Бухаресте 1 апреля 2025 года

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    Душан Лайович
    Серб Душан Лайович сыграет против австралийца Кристофера О'Коннелла в первом круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лайович — О'Коннелл, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Лайович

    Душан по итогам предыдущих трех месяцев так и не смог вернуться в топ-100. Эту неделю он начал в статусе 109-й ракетки мира.

    В текущем сезоне опытный серб до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

    Лайович прошел по одному раунду в Брисбене, Буэнос-Айресе и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, обыграв Артура Казо, Роберто Карбальеса-Баэну и Ли Ту соответственно.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Лайович дошел до полуфинала на грунтовом «челленджере» в Жироне. В 1/2-й 34-летний теннисист проиграл датчанину Элмеру Моллеру (2:6, 1:6).

    О'Коннелл

    Австралиец ранее в этом году играл исключительно на харде, причем только на открытых кортах.

    В текущем сезоне у Кристофера пока что положительный баланс — 10 побед и семь поражений.

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    • Правда, большую часть матчей (шесть из 10-ти) О'Коннелл выиграл в квалификациях.

    В прошлом году О'Коннелл не одержал ни одной победы на грунте на уровне основной сетки ATP.

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    Но, например, в 2022-м и 2023-м он выиграл на этом покрытии в общей сложности 23 матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 1.66, победу О'Коннелла букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: здесь ключевым моментом будет опыт сербского теннисиста, который все-таки получше играет на грунте, чем его соперник. Пусть и со скрипом, но Душан, скорее всего, пройдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Лайовича + тотал геймов больше 20,5 за 2.39.

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    Лайович — О'Коннелл: прогноз и ставка за 2.39, статистика, коэффициенты матча 01.04.202512:00. Лайович и О'Коннелл проведут больше 20 геймов?
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