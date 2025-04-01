Серб Душан Лайович сыграет против австралийца Кристофера О'Коннелла в первом круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лайович — О'Коннелл, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Лайович

Душан по итогам предыдущих трех месяцев так и не смог вернуться в топ-100. Эту неделю он начал в статусе 109-й ракетки мира.

В текущем сезоне опытный серб до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Лайович прошел по одному раунду в Брисбене, Буэнос-Айресе и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, обыграв Артура Казо, Роберто Карбальеса-Баэну и Ли Ту соответственно.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Лайович дошел до полуфинала на грунтовом «челленджере» в Жироне. В 1/2-й 34-летний теннисист проиграл датчанину Элмеру Моллеру (2:6, 1:6).

О'Коннелл

Австралиец ранее в этом году играл исключительно на харде, причем только на открытых кортах.

В текущем сезоне у Кристофера пока что положительный баланс — 10 побед и семь поражений.

Правда, большую часть матчей (шесть из 10-ти) О'Коннелл выиграл в квалификациях.

В прошлом году О'Коннелл не одержал ни одной победы на грунте на уровне основной сетки ATP.

Но, например, в 2022-м и 2023-м он выиграл на этом покрытии в общей сложности 23 матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 1.66, победу О'Коннелла букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: здесь ключевым моментом будет опыт сербского теннисиста, который все-таки получше играет на грунте, чем его соперник. Пусть и со скрипом, но Душан, скорее всего, пройдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Лайовича + тотал геймов больше 20,5 за 2.39.