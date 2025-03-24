ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» победил «Флориду», «Нэшвилл» выиграл у «Торонто» Джордж ФорманСорок побед и ни единого поражения. Эпоха, когда легендарный Джордж Форман правил рингом Валерий КарпинКарпин, Месси, Роберто Карлос и еще семь иностранцев с самым большим количеством матчей в Ла Лиге
  • 12:03
    • Пиастри стал победителем Гран-при Китая
    Все новости спорта

    Сможет ли Мирра выиграть у Анисимовой?

    Анисимова — Андреева. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Майами 24 марта 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Мирра Андреева Прогнозы на Аманда Анисимова
    Прогноз и ставки на Анисимова — Андреева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Аманды Анисимовой в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Анисимова

    Аманда в первом матче спокойно переиграла египтянку Майар Шериф — 6:2, 6:2.

    Перед этим у американской теннисистки был небольшой спад, случившийся сразу после ее сенсационной победы на «тысячнике» в Дохе.

    В столице Катара Анисимова провела шикарную серию матчей, выиграв у Виктории Азаренко, Паулы Бадосы, Лейлы Фернандес, Марты Костюк, Екатерины Александровой и Алены Остапенко.

    Прогнозы на теннис

    Через несколько дней после турнира в Дохе Анисимова проиграла Маккартни Кесслер в стартовом матче в Дубае.

    В Индиан-Уэллс Аманда уступила в первом матче швейцарке Белинде Бенчич — 4:6, 7:6, 1:6.

    Андреева

    Победная серия Мирры составляет уже 13 матчей.

    При этом юная россиянка выиграла 30 из первых 40 матчей на «тысячниках».

  • Новая звезда с «русским дровосековским форхендом». Что делает Мирру Андрееву такой особенной?
  • После победы на «тысячнике» в Дубае юная россиянка затмила даже соперниц из топ-5
  • 03/03/2025

    • Последний раз Андреева проигрывала 11 февраля — в тот день она уступила Ребекке Шрамковой во втором круге турнира в Дохе.

    После этого Мирра стала чемпионкой крупных турниров в Дубае и Индиан-Уэллс.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В финале калифорнийского «тысячника» 17-летняя теннисистка одержала победу над Ариной Соболенко — 2:6, 6:4, 6:3.

    В первом матче на текущем турнире Мирра разгромила Веронику Кудерметову — 6:0, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 3.32, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.33.

    Прогноз: Аманда умеет играть против сильных соперниц, поэтому рискнем предположить, что на этот раз Мирра не сможет победить с разгромным счетом. Анисимова действительно способна навязать борьбу новой звезде женского тура.

    Рекомендуемая ставка: Анисимова возьмет хотя бы один сет за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Сочи — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Витязь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спартак — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Кения — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эсватини — Маврикий
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Грузия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Чайка — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Таусон — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мухова — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Димитров — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мертенс — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Анисимова — Андреева: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 24.03.202502:00. Сможет ли Мирра выиграть у Анисимовой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры