Анисимова
Аманда в первом матче спокойно переиграла египтянку Майар Шериф — 6:2, 6:2.
Перед этим у американской теннисистки был небольшой спад, случившийся сразу после ее сенсационной победы на «тысячнике» в Дохе.
В столице Катара Анисимова провела шикарную серию матчей, выиграв у Виктории Азаренко, Паулы Бадосы, Лейлы Фернандес, Марты Костюк, Екатерины Александровой и Алены Остапенко.
Через несколько дней после турнира в Дохе Анисимова проиграла Маккартни Кесслер в стартовом матче в Дубае.
В Индиан-Уэллс Аманда уступила в первом матче швейцарке Белинде Бенчич — 4:6, 7:6, 1:6.
Андреева
Победная серия Мирры составляет уже 13 матчей.
При этом юная россиянка выиграла 30 из первых 40 матчей на «тысячниках».
Последний раз Андреева проигрывала 11 февраля — в тот день она уступила Ребекке Шрамковой во втором круге турнира в Дохе.
После этого Мирра стала чемпионкой крупных турниров в Дубае и Индиан-Уэллс.
В финале калифорнийского «тысячника» 17-летняя теннисистка одержала победу над Ариной Соболенко — 2:6, 6:4, 6:3.
В первом матче на текущем турнире Мирра разгромила Веронику Кудерметову — 6:0, 6:2.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 3.32, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.33.
Прогноз: Аманда умеет играть против сильных соперниц, поэтому рискнем предположить, что на этот раз Мирра не сможет победить с разгромным счетом. Анисимова действительно способна навязать борьбу новой звезде женского тура.
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Рекомендуемая ставка: Анисимова возьмет хотя бы один сет за 1.88.