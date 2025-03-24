Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Аманды Анисимовой в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Анисимова

Аманда в первом матче спокойно переиграла египтянку Майар Шериф — 6:2, 6:2.

Перед этим у американской теннисистки был небольшой спад, случившийся сразу после ее сенсационной победы на «тысячнике» в Дохе.

В столице Катара Анисимова провела шикарную серию матчей, выиграв у Виктории Азаренко, Паулы Бадосы, Лейлы Фернандес, Марты Костюк, Екатерины Александровой и Алены Остапенко.

Прогнозы на теннис

Через несколько дней после турнира в Дохе Анисимова проиграла Маккартни Кесслер в стартовом матче в Дубае.

В Индиан-Уэллс Аманда уступила в первом матче швейцарке Белинде Бенчич — 4:6, 7:6, 1:6.

Андреева

Победная серия Мирры составляет уже 13 матчей.

При этом юная россиянка выиграла 30 из первых 40 матчей на «тысячниках».

Последний раз Андреева проигрывала 11 февраля — в тот день она уступила Ребекке Шрамковой во втором круге турнира в Дохе.

После этого Мирра стала чемпионкой крупных турниров в Дубае и Индиан-Уэллс.

В финале калифорнийского «тысячника» 17-летняя теннисистка одержала победу над Ариной Соболенко — 2:6, 6:4, 6:3.

В первом матче на текущем турнире Мирра разгромила Веронику Кудерметову — 6:0, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 3.32, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: Аманда умеет играть против сильных соперниц, поэтому рискнем предположить, что на этот раз Мирра не сможет победить с разгромным счетом. Анисимова действительно способна навязать борьбу новой звезде женского тура.

Рекомендуемая ставка: Анисимова возьмет хотя бы один сет за 1.88.