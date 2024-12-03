Чешка Линда Фрухвиртова сыграет против россиянки Маргариты Бетовой в первом круге турнира WTA 125 в Анже (Франция). Матч пройдет 3 ноября, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бетова — Фрухвиртова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бетова

Вы точно слышали про эту теннисистку, которая ранее носила фамилию Гаспарян и в какой-то момент даже входила в топ-50 (в 2016-м занимала в рейтинге 41-е место).

Сейчас Маргарита всего лишь 1398-я ракетка мира, но это не должно удивлять, поскольку после 2021 года она почти не играла.

Сезон-2022 Бетова пропустила из-за беременности, а в 2023-м провела десять матчей и не одержала ни одной победы.

Прогнозы на теннис

В этом году 30-летняя теннисистка вернулась в тур только в конце сентября. С тех пор она сыграла лишь три матча — дважды проиграла в Гонконге и не прошла квалификацию в Гуанчжоу.

Фрухвиртова

Линда тем временем стала одним из главных разочарований женского сезона.

Вместо ожидаемого прорыва чешская теннисистка свалилась за пределы топ-200. В Анже она приехала в статусе всего лишь 201-й ракетки мира.

Сложно сказать, что случилось но Фрухвиртова действительно ужасно провела этот год.

В конце октября 19-летняя Фрухвиртова прервала ужасную серию из девяти поражений. На скромном турнире в китайском Цзюцзяне Линда выиграла у Катинки фон Дайхманн, после чего уступила Аранче Рус.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Фрухвиртовой. На Бетову можно поставить за 8.90.

Прогноз: глядя на результаты чешки, закрадывается мысль, что здесь не так уж всё однозначно. Как минимум создать интригу россиянка точно способна.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 18,0 за 1.93.