Бетова
Вы точно слышали про эту теннисистку, которая ранее носила фамилию Гаспарян и в какой-то момент даже входила в топ-50 (в 2016-м занимала в рейтинге 41-е место).
Сейчас Маргарита всего лишь 1398-я ракетка мира, но это не должно удивлять, поскольку после 2021 года она почти не играла.
Сезон-2022 Бетова пропустила из-за беременности, а в 2023-м провела десять матчей и не одержала ни одной победы.
В этом году 30-летняя теннисистка вернулась в тур только в конце сентября. С тех пор она сыграла лишь три матча — дважды проиграла в Гонконге и не прошла квалификацию в Гуанчжоу.
Фрухвиртова
Линда тем временем стала одним из главных разочарований женского сезона.
Вместо ожидаемого прорыва чешская теннисистка свалилась за пределы топ-200. В Анже она приехала в статусе всего лишь 201-й ракетки мира.
Сложно сказать, что случилось но Фрухвиртова действительно ужасно провела этот год.
В конце октября 19-летняя Фрухвиртова прервала ужасную серию из девяти поражений. На скромном турнире в китайском Цзюцзяне Линда выиграла у Катинки фон Дайхманн, после чего уступила Аранче Рус.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в победе Фрухвиртовой. На Бетову можно поставить за 8.90.
Прогноз: глядя на результаты чешки, закрадывается мысль, что здесь не так уж всё однозначно. Как минимум создать интригу россиянка точно способна.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 18,0 за 1.93.