Румынка Елена-Габриэла Рузе сыграет против турецкой теннисистки Ипек Оз в первом круге турнира WTA 125 в Анже (Франция). Матч пройдет 2 декабря, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рузе — Оз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рузе

Елена завершает год за пределами первой сотни рейтинга — на данный момент она 126-я.

При этом все равно нельзя сказать, что румынка провалила этот сезон.

Главным успехом Рузе в 2024-м стал выход в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде она одержала победу над чемпионкой Уимблдона Барборой Крейчиковой, после чего уступила на решающем тай-брейке Пауле Бадосе.

Прогнозы на теннис

Кроме того, у Рузе было несколько неплохих результатов на грунте: четвертьфинал в Руане, полуфинал на WTA 125 в Париже и полуфинал в Гамбурге.

Оз

Турецкая теннисистка занимает 226-е место в текущей версии рейтинга.

В Анже Оз пробилась в основную сетку через квалификацию. В единственном отборочном матче она спокойно переиграла 18-летнюю француженку Алису Суле.

Осенью лучшим результатом 25-летней Оз стал выход в полуфинал грунтового турнира ITF в хорватском Шибенике.

Но в целом Ипек не очень убедительно провела сезон, о чем свидетельствует в том числе ее место в рейтинге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рузе в этом матче можно поставить за 1.17, победу Оз букмекеры предлагают за 4.55.

Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Елена-Габриэла спокойно выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Рузе с форой по геймам (-5,5) за 1.88.