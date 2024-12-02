Рузе
Елена завершает год за пределами первой сотни рейтинга — на данный момент она 126-я.
При этом все равно нельзя сказать, что румынка провалила этот сезон.
Главным успехом Рузе в 2024-м стал выход в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде она одержала победу над чемпионкой Уимблдона Барборой Крейчиковой, после чего уступила на решающем тай-брейке Пауле Бадосе.
Кроме того, у Рузе было несколько неплохих результатов на грунте: четвертьфинал в Руане, полуфинал на WTA 125 в Париже и полуфинал в Гамбурге.
Оз
Турецкая теннисистка занимает 226-е место в текущей версии рейтинга.
В Анже Оз пробилась в основную сетку через квалификацию. В единственном отборочном матче она спокойно переиграла 18-летнюю француженку Алису Суле.
Осенью лучшим результатом 25-летней Оз стал выход в полуфинал грунтового турнира ITF в хорватском Шибенике.
Но в целом Ипек не очень убедительно провела сезон, о чем свидетельствует в том числе ее место в рейтинге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рузе в этом матче можно поставить за 1.17, победу Оз букмекеры предлагают за 4.55.
Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Елена-Габриэла спокойно выйдет в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Рузе с форой по геймам (-5,5) за 1.88.