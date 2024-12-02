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    Сможет ли Рузе разгромить Оз?

    Рузе — Оз. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Анже 2 декабря 2024 года

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    Елена-Габриэла Рузе
    Румынка Елена-Габриэла Рузе сыграет против турецкой теннисистки Ипек Оз в первом круге турнира WTA 125 в Анже (Франция). Матч пройдет 2 декабря, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рузе — Оз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рузе

    Елена завершает год за пределами первой сотни рейтинга — на данный момент она 126-я.

    При этом все равно нельзя сказать, что румынка провалила этот сезон.

    Главным успехом Рузе в 2024-м стал выход в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде она одержала победу над чемпионкой Уимблдона Барборой Крейчиковой, после чего уступила на решающем тай-брейке Пауле Бадосе.

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    Кроме того, у Рузе было несколько неплохих результатов на грунте: четвертьфинал в Руане, полуфинал на WTA 125 в Париже и полуфинал в Гамбурге.

    Оз

    Турецкая теннисистка занимает 226-е место в текущей версии рейтинга.

    В Анже Оз пробилась в основную сетку через квалификацию. В единственном отборочном матче она спокойно переиграла 18-летнюю француженку Алису Суле.

    Осенью лучшим результатом 25-летней Оз стал выход в полуфинал грунтового турнира ITF в хорватском Шибенике.

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    Но в целом Ипек не очень убедительно провела сезон, о чем свидетельствует в том числе ее место в рейтинге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рузе в этом матче можно поставить за 1.17, победу Оз букмекеры предлагают за 4.55.

    Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Елена-Габриэла спокойно выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Рузе с форой по геймам (-5,5) за 1.88.

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    Рузе — Оз: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.12.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рузе разгромить Оз?
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