Канадец Денис Шаповалов сыграет против серба Хамада Меджедовича в финале турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 9 ноября, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меджедович — Шаповалов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Меджедович

Хамад впервые в карьере сыграет в финале ATP. До сих пор его лучшим результатом на этом уровне был полуфинал в Гштаде и Астанет в 2023 году.

На этой неделе сербский теннисист начал с волевой победы над американцем Брэндоном Накашимой — 3:6, 7:5, 6:3.

После этого он остановил еще одного представителя США — Александра Ковачевича (7:6, 6:4).

В четвертьфинале Меджедович уверенно разобрался с аргентинцем Франсиско Серундоло, а в 1/2-й — выиграл у Ласло Джере на решающем тай-брейке (6:2, 3:6, 7:6).

Прогнозы на теннис

Меджедович впервые в текущем сезоне выиграл больше двух матчей подряд на уровне основной сетки ATP. В случае победы в финале он дебютирует в топ-100.

Шаповалов

Свершилось — Денис наконец-то дошел до финала. Это случилось впервые с октября 2022 года.

На этой неделе канадец продемонстрировал готовность вернуться не только в топ-50, но, возможно, и выше.

С учетом квалификации Шаповалов провел в Белграде уже шесть матчей. При этом он отдал лишь один сет — в первом круге у бывшей десятой ракетки мира был нервный матч против Мартона Фучовича (6:7, 7:5, 6:1).

После этого Шаповалов одержал уверенные победы над Нуну Боржешем (6:2, 6:4), Кристофером О`Коннеллом (6:2, 6:2) и Иржи Легечкой (6:2, 6:1).

Примечательно, что Легечка проиграл Денису в день своего рождения всего лишь за 57 минут.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 2.59, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: ключевым моментом в этом финале, скорее всего, будет опыт теннисиста из Канады. Вряд ли у Дениса получится разгромить серба, но исход наверняка будет в его пользу.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова + тотал геймов больше 20,5 за 2.16.