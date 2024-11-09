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    Шаповалов станет чемпионом турнира в Белграде?

    Меджедович — Шаповалов. Ставка (к. 2.16) и прогноз на финал турнира в Белграде 9 ноября 2024 года

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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против серба Хамада Меджедовича в финале турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 9 ноября, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меджедович — Шаповалов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Меджедович

    Хамад впервые в карьере сыграет в финале ATP. До сих пор его лучшим результатом на этом уровне был полуфинал в Гштаде и Астанет в 2023 году.

    На этой неделе сербский теннисист начал с волевой победы над американцем Брэндоном Накашимой — 3:6, 7:5, 6:3.

    После этого он остановил еще одного представителя США — Александра Ковачевича (7:6, 6:4).

    В четвертьфинале Меджедович уверенно разобрался с аргентинцем Франсиско Серундоло, а в 1/2-й — выиграл у Ласло Джере на решающем тай-брейке (6:2, 3:6, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    Меджедович впервые в текущем сезоне выиграл больше двух матчей подряд на уровне основной сетки ATP. В случае победы в финале он дебютирует в топ-100.

    Шаповалов

    Свершилось — Денис наконец-то дошел до финала. Это случилось впервые с октября 2022 года.

    На этой неделе канадец продемонстрировал готовность вернуться не только в топ-50, но, возможно, и выше.

    С учетом квалификации Шаповалов провел в Белграде уже шесть матчей. При этом он отдал лишь один сет — в первом круге у бывшей десятой ракетки мира был нервный матч против Мартона Фучовича (6:7, 7:5, 6:1).

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    После этого Шаповалов одержал уверенные победы над Нуну Боржешем (6:2, 6:4), Кристофером О`Коннеллом (6:2, 6:2) и Иржи Легечкой (6:2, 6:1).

    Примечательно, что Легечка проиграл Денису в день своего рождения всего лишь за 57 минут.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 2.59, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: ключевым моментом в этом финале, скорее всего, будет опыт теннисиста из Канады. Вряд ли у Дениса получится разгромить серба, но исход наверняка будет в его пользу.

    Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова + тотал геймов больше 20,5 за 2.16.

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    Меджедович — Шаповалов: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на теннис. Шаповалов станет чемпионом турнира в Белграде?
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