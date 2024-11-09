Меджедович
Хамад впервые в карьере сыграет в финале ATP. До сих пор его лучшим результатом на этом уровне был полуфинал в Гштаде и Астанет в 2023 году.
На этой неделе сербский теннисист начал с волевой победы над американцем Брэндоном Накашимой — 3:6, 7:5, 6:3.
После этого он остановил еще одного представителя США — Александра Ковачевича (7:6, 6:4).
В четвертьфинале Меджедович уверенно разобрался с аргентинцем Франсиско Серундоло, а в 1/2-й — выиграл у Ласло Джере на решающем тай-брейке (6:2, 3:6, 7:6).
Меджедович впервые в текущем сезоне выиграл больше двух матчей подряд на уровне основной сетки ATP. В случае победы в финале он дебютирует в топ-100.
Шаповалов
Свершилось — Денис наконец-то дошел до финала. Это случилось впервые с октября 2022 года.
На этой неделе канадец продемонстрировал готовность вернуться не только в топ-50, но, возможно, и выше.
С учетом квалификации Шаповалов провел в Белграде уже шесть матчей. При этом он отдал лишь один сет — в первом круге у бывшей десятой ракетки мира был нервный матч против Мартона Фучовича (6:7, 7:5, 6:1).
После этого Шаповалов одержал уверенные победы над Нуну Боржешем (6:2, 6:4), Кристофером О`Коннеллом (6:2, 6:2) и Иржи Легечкой (6:2, 6:1).
Примечательно, что Легечка проиграл Денису в день своего рождения всего лишь за 57 минут.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 2.59, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: ключевым моментом в этом финале, скорее всего, будет опыт теннисиста из Канады. Вряд ли у Дениса получится разгромить серба, но исход наверняка будет в его пользу.
Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова + тотал геймов больше 20,5 за 2.16.