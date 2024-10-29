Дрейпер
Джек на прошлой неделе стал победителем турнира ATP в Базеле.
Британец выиграл второй титул в сезоне, благодаря чему поднялся в рейтинге на 14-е место.
В финале Дрейпер одержал победу над Кареном Хачановым (6:4, 7:5). В остальных раундах 22-летний теннисист выиграл у Кея Нисикори, Лучано Дардери, Томаша Махача и Лоренцо Музетти.
На уровне «Мастерсов» лучшим результатом Дрейпера в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал в Цинциннати.
Легечка
Иржи стал одним из главных неудачников турнира в Базеле. Вопреки ожиданиям, уже в первом раунде он сенсационно проиграл испанцу Педро Мартинесу (2:6, 2:6).
По всей видимости, Легечка не успел восстановиться после неудачного финала в Антверпене.
На турнире в Бельгии чех проиграл в решающем матче 36-летнему испанцу Роберто Баутисте-Агута (5:7, 1:6).
Подавленное эмоциональное состояние явно не способствовало продуктивной подготовке, но слабая игра Легечки в матче против испанского грунтовика все равно стала неприятным сюрпризом.
Примечательно, что это был всего лишь третий случай в сезоне, когда Легечка не прошел ни одного раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.53, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.50.
Прогноз: в начале года Джек проиграл Иржи в финале турнира в Аделаиде. В том матче британцу и чеху пришлось провести три сета.
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Понятно, что Дрейпер сейчас на эмоциональном подъеме, но ставить против Легечки тоже опасно.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.