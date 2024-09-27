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    Шан продлит победную серию?

    Шан — Юнчаокете. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Пекине 27 сентября 2024 года

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    Шан Цзюньчэн
    Китайцы Шан Цзюньчэн и Бу Юнчаокете встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шан — Юнчаокете, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Мужчины 27 Сентября 2024 года

    Шан Цзюньчэн

  • Китай
    •  Шан Цзюньчэн 05:00 Bu Yunchaokete

    Bu Yunchaokete

  • Пекин. Мужчины
    •

    Шан

    Эту неделю можно смело назвать пока что лучшей в карьере китайского теннисиста.

    Несколько дней назад Шан стал победителем домашнего турнира в Чэнду.

    В решающем матче 19-летний Шан выиграл у итальянца Лоренцо Музетти со счетом 7:6, 6:1.

    Кроме того, в предыдущих раундах Цзюньчэн остановил Кея Нисикори, Романа Сафиуллина, Александра Бублика и Янника Ханфманна.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что на пяти предыдущих турнирах Шан ни разу не выигрывал меньше двух матчей.

    Юнчаокете

    Бу тем временем не так давно дебютировал в топ-100. Сейчас он занимает в рейтинге 96-е место.

    Это случилось по итогам турнира в Ханчжоу, на котором Юнчаокете дошел до полуфинала.

    Китайский теннисист выиграл у Юго Гастона, Карена Хачанова (7:6, 4:6, 6:3) и Михаила Кукушкина, после его уступил Чжичжэню Чжану (6:7, 4:6).

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    Несмотря на то, что большую часть времени в этом сезоне он провел на «челленджерах», все равно стоит обратить внимание на то, что 22-летний Юнчаокете выиграл на харде 37 матчей из 49-ти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 1.43, победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.82.

    Прогноз: несмотря на недавние успехи и прогресс Шана, сейчас все равно нет уверенности в том, что он выиграет у соотечественника. Проблема в том, что у Цзюньчэна было слишком мало времени на восстановление после турнира в Чэнду.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.

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    Шан — Юнчаокете: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на теннис. Шан продлит победную серию?
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