Шан Цзюньчэн
Bu Yunchaokete
Шан
Эту неделю можно смело назвать пока что лучшей в карьере китайского теннисиста.
Несколько дней назад Шан стал победителем домашнего турнира в Чэнду.
В решающем матче 19-летний Шан выиграл у итальянца Лоренцо Музетти со счетом 7:6, 6:1.
Кроме того, в предыдущих раундах Цзюньчэн остановил Кея Нисикори, Романа Сафиуллина, Александра Бублика и Янника Ханфманна.
Также стоит отметить, что на пяти предыдущих турнирах Шан ни разу не выигрывал меньше двух матчей.
Юнчаокете
Бу тем временем не так давно дебютировал в топ-100. Сейчас он занимает в рейтинге 96-е место.
Это случилось по итогам турнира в Ханчжоу, на котором Юнчаокете дошел до полуфинала.
Китайский теннисист выиграл у Юго Гастона, Карена Хачанова (7:6, 4:6, 6:3) и Михаила Кукушкина, после его уступил Чжичжэню Чжану (6:7, 4:6).
Несмотря на то, что большую часть времени в этом сезоне он провел на «челленджерах», все равно стоит обратить внимание на то, что 22-летний Юнчаокете выиграл на харде 37 матчей из 49-ти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 1.43, победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.82.
Прогноз: несмотря на недавние успехи и прогресс Шана, сейчас все равно нет уверенности в том, что он выиграет у соотечественника. Проблема в том, что у Цзюньчэна было слишком мало времени на восстановление после турнира в Чэнду.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.