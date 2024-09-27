Китайцы Шан Цзюньчэн и Бу Юнчаокете встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шан — Юнчаокете, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шан

Эту неделю можно смело назвать пока что лучшей в карьере китайского теннисиста.

Несколько дней назад Шан стал победителем домашнего турнира в Чэнду.

В решающем матче 19-летний Шан выиграл у итальянца Лоренцо Музетти со счетом 7:6, 6:1.

Кроме того, в предыдущих раундах Цзюньчэн остановил Кея Нисикори, Романа Сафиуллина, Александра Бублика и Янника Ханфманна.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что на пяти предыдущих турнирах Шан ни разу не выигрывал меньше двух матчей.

Юнчаокете

Бу тем временем не так давно дебютировал в топ-100. Сейчас он занимает в рейтинге 96-е место.

Это случилось по итогам турнира в Ханчжоу, на котором Юнчаокете дошел до полуфинала.

Китайский теннисист выиграл у Юго Гастона, Карена Хачанова (7:6, 4:6, 6:3) и Михаила Кукушкина, после его уступил Чжичжэню Чжану (6:7, 4:6).

Несмотря на то, что большую часть времени в этом сезоне он провел на «челленджерах», все равно стоит обратить внимание на то, что 22-летний Юнчаокете выиграл на харде 37 матчей из 49-ти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 1.43, победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.82.

Прогноз: несмотря на недавние успехи и прогресс Шана, сейчас все равно нет уверенности в том, что он выиграет у соотечественника. Проблема в том, что у Цзюньчэна было слишком мало времени на восстановление после турнира в Чэнду.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.