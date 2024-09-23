Ханфман
Янник второй раз в сезоне дошел до полуфинала на уровне ATP, благодаря чему поднимется в рейтинге с 95-й как минимум на 82-ю строчку. За место в первой сотне рейтинга пока можно не переживать.
В четвертьфинала немецкий теннисист одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 7:6, 6:2.
В остальных матчах Ханфман выиграл у японца Синтаро Мотидзуки и француза Джованни Мпетши-Перрикара.
Ханфман впервые в карьере выиграл три подряд матча на уровне турнира ATP.
Шан
Китайский теннисист тем временем третий раз в сезоне сыграет в полуфинале на уровне ATP. В двух предыдущих случаях это тоже было на харде.
В четвертьфинале Шан одержал победу над Александром Бубликом — 6:4, 7:6. Интересно, что он второй раз за последний месяц обыграл теннисиста из Казахстана — в конце августа они встречались на старте US Open.
В отличие от Бублика, 19-летний Шан так и не отдал ни гейма на своей подаче. Правда, один скользкий момент все же был — на тай-брейке второй партии представитель Поднебесной отыграл сетбол при счете 6:7.
В предыдущих раундах Цзюньчэн выиграл у японца Кея Нисикори и россиянина Романа Сафиуллина.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 3.32, победу Шана букмекеры предлагают за 1.33.
Прогноз: как и в матче с Бубликом, в предстоящей игре Шану, скорее всего, тоже хватит двух сетов для победы над опытным соперником.
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Рекомендуемая ставка: победа Шана в двух сетах за 1.92.