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    Подороска уничтожит соперницу и выйдет в полуфинал

    Зиданшек — Подороска: прогноз и ставка — 20.09.2024

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    Прогноз и ставки на Зиданшек — Подороска
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    Надя Подороска
    Тамара Зиданшек из Словении сыграет против Нади Подороска из Аргентины в четвертьфинале турнира WTA в Хуахине (Тайланд). Матч пройдёт 20 сентября, начало — в 8:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зиданшек — Подороска, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Зиданшек

    В двух матчах тайского турнира Тамара Зиданшек одержала победу с одинаковым счётом 2:1. В первом круге соревнований словенская теннисистка одержала волевую победу над россиянкой Татьяны Барковой (2:6, 6:3, 6:1).

    Во втором раунде рейтингового турнира Зиданшек добилась сенсационной победы в поединке против американки Кэти Волынец (3:6, 6:4, 6:4). На корте спортсменки провели 2 часа 44 минуты.

    В этой встрече Тамара Зиданшек допустила всего лишь одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    Тамара Зиданшек в женской теннисной ассоциации занимает 261 место.

    Подороска

    На турнире в Хуахине Надя Подороска пока ещё не проиграла ни одного сета. В первом круге аргентинская спортсменка выиграла у Ксении Ласкутовой из России (6:1, 6:0).

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    • Во втором туре соревнований Подороска выбила из турнира чешку Катерину Синякову (6:3, 6:3). Встреча продолжалась 1час 32 минуты.

    Надя Подороска один раз выполнила эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

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    Надя Подороска занимает 74 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Подороску в этом матче можно поставить за 1.37, победу Зиданшек букмекеры предлагают за 3.12.

    Прогноз: В этом году соперницы уже встречались между собой. На Australian Open Надя Подороска выиграла у Тамары Зиданшек со счётом 2:0 (6:1, 6:0). Не исключаем того, что теннисистка из Аргентины с легкостью обыграет свою словенскую соперницу и выйдет в полуфинал турнира.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 1.95.

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    Зиданшек — Подороска: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на теннис. Подороска уничтожит соперницу и выйдет в полуфинал
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