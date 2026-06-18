В данном экспрессе разберём два матча чемпионата мира мира и игру чемпионата Белоруссии. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.78.

США — Австралия

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Сборная США стартовала на домашнем чемпионате мира уверенной победой над Парагваем со счётом 4:1, не дав ни на минуту усомниться в своём превосходстве над соперником и уже в первом тайме забив три безответных мяча.

Видно, что команда Маурисио Почеттино великолепно готова физически, а состав у неё довольно серьёзный. Почти все футболисты основного состава играют в ведущих европейских лигах и находятся там на хорошем счету. В игре с Парагваем получил травму Пулишич, и его участие в этой встрече под вопросом, но даже без него США должны взять три очка.

Пока Австралия сотворила одну из главных сенсаций первого тура чемпионата мира 2026 года, обыграв Турцию со счётом 2:0. Матч полностью проходил под диктовку соперника; достаточно сказать, что по воротам австралийцев было нанесено 30 ударов против 9, но результат получился нелогичным.

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Австралия дважды поймала своего соперника на контратаке и взяла важные три очка, которые помогут пробиться в плей‑офф. Голы забивали 20‑летний Иранкунда и 26‑летний полузащитник Меткальфе, играющий за «Уотфорд» и «Санкт‑Паули». Вряд ли Австралии повезёт снова.

Наш прогноз: победа США за 1,57.

«Нафтан» — «Барановичи»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

После 11 туров «Нафтан» является главным аутсайдером чемпионата Белоруссии, набрав всего три очка. За это время команда три раза сыграла вничью и проиграла восемь раз, пропустив 25 голов и забив всего 6 мячей.

В последнем туре «Нафтан» без шансов проиграл «Ислочи» в гостях со счётом 1:3; до этого были разгромные поражения от «Торпедо» (0:4) и «Белшины» (1:5). Не помогла пока и замена на тренерском мостике: с Александром Храпковским, который возглавил команду в июне, дела пока не стали лучше.

Сейчас «Барановичи» идут на 12‑м месте в таблице чемпионата Белоруссии с 11 очками. Для команды, которая вернулась в этом сезоне в Высшую лигу, это можно назвать неплохим результатом.

В 11‑м туре «Барановичи» выиграли на своём поле у «Минска» (2:1), а до этого победили «Витебск» (3:2). Вообще, в шести последних встречах команда потерпела всего одно поражение, и видно, что находится в хорошей физической форме.

Наш прогноз: победа «Барановичей» с форой 0 за 1,75.

Шотландия — Марокко

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Дебютная игра Шотландии на чемпионате мира против скромной Гаити получилась очень непростой, и победа была добыта с минимальным счётом 1:0. На самом деле соперник выглядел ничем не хуже, но его подвела реализация.

Пока Шотландия не убедила, что способна удивить на этом мундиале, а соперники в лице Марокко и Бразилии не чета Гаити. Состав у неё довольно средний: да, есть звёзды в лице Мактоминея, Макгинна, Фергюсона и стареющего Робертсона, но в основном это довольно средние футболисты не самых сильных клубов, а основной голкипер Ганн является глубоким резервистом в «Ноттингеме».

Совсем иное дело — состав Марокко. Там действительно есть звёзды мирового уровня в лице Хакими и Браима Диаса; на Буадди, Сайбари и Унаи претендуют топ‑клубы, и они летом должны пойти на повышение.

В первом туре на мундиале Марокко выдало неплохой матч против Бразилии, играло ничем не хуже пентакампеонов и могло надеяться даже на победу, но в итоге — ничья со счётом 1:1, которая стратегически очень выгодна. Единственный гол забил Сайбари, который близок к трансферу в «Баварию». Вряд ли Шотландия, кроме своего характера, сможет что‑то противопоставить такому Марокко.

Наш прогноз: победа Марокко за 1,74.

4.78 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент: 4,78.