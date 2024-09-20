Японская теннисистка Маи Хонтама сыграет против Арианне Хартоно из Нидерланд в четвертьфинале турнира WTA в Хуахине (Тайланд). Матч пройдёт 20 сентября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хонтама — Хартоно, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хонтама

Маи Хонтама из Японии вышла в четвертьфинал тайландского турнира после того, как одержала победу над тайской теннисисткой Ланланы Тараруди (2:6, 6:4, 6:1). На корте соперницы провели 1 час 58 минут.

Хонтама в прошедшей встрече с Тараруди реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. В первом круге соревнований в Хуахине Хонтама выиграла у Даяны Ястремской (7:6, 7:5). Время продолжалась 2 часа 17 минут.

Прогнозы на теннис

Маи Хонтама в женской теннисной ассоциации занимает 130 место.

Хартоно

В первом круге рейтингового турнира в Хуахине Арианне Хартоно выиграла у японки Моюки Учижима (6:1, 6:1). Время продолжалась 1 час 14 минут.

По ходу матча Хартоно совершила выполнила 3 эйса, допустила 2 ошибки на собственной подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Во втором раунде рейтингового турнира Хартоно выиграла у китаянки Синью Гао (6:1, 4:6, 6:2).

Арианне Хартоно занимает 180 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Хонтаму в этом матче можно поставить за 1.81, победу Хартоно букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: Обе теннисистки играют результативно на турнире в Хуахине. Можно сыграть на результативности матча. Ставим на тотал геймом больше 21.5.

Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.87.