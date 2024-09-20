Хорватка Яна Фетт сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии в четвертьфинале турнира WTA в Хуахине (Тайланд). Матч пройдёт 20 сентября, начало — в 9:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фетт — Шрамкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фетт

Яна Фетт на турнире в Хуахине провела всего один матч, в стартовой игре соревнований Яна выиграла у Чжэн Сайсай (2:6, 6:3, 6:3).

Хорватская теннисистка выиграла досрочно у Варвары Грачевой из Франции, каоторая не явилась на игру второго круга соревнований.

Прогнозы на теннис

Яна Фетт в женской теннисной ассоциации занимает 129 место.

Шрамкова

Ребекка Шрамкова одержала неожиданную победу в рамках второго круга рейтингового турнира в Хуахине. Словацкая теннисистка выиграла у полячки Магды Линетт (7:6, 6:4). На корте соперницы провели 2 часа 18 минут.

В этом матче Шрамкова выполнил 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта.

В стартовой игре соревнований Ребекка Шрамкова выиграла у хозяйки корта — Мананчаи Савангкаев (6:2, 2:6, 6:4).

Ребекка Шрамкова занимает 102 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Шрамкову в этом матче можно поставить за 1.45, победу Фетт букмекеры предлагают за 2.78.

Прогноз: В прошлом теннисном сезоне Фетт и Шрамкова уже играли между собой. В итальянском Бари на грунте победу одержала Ребекка Шрамкова (7:5, 6:3). История может повториться, ставим на победу словацкой спортсменки.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 2.00.