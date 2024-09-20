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    Шрамкова добьется успеха и выйдет в полуфинал?

    Фетт — Шрамкова: прогноз и ставка — Сегодня в 09:30

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    Ребекка Шрамкова
    Хорватка Яна Фетт сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии в четвертьфинале турнира WTA в Хуахине (Тайланд). Матч пройдёт 20 сентября, начало — в 9:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фетт — Шрамкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хуахин. Женщины 20 Сентября 2024 года

    Jana Fett

  • Хуахин. Женщины
    •  Jana Fett 09:30 Ребекка Шрамкова

    Ребекка Шрамкова

  • Словакия
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    Фетт

    Яна Фетт на турнире в Хуахине провела всего один матч, в стартовой игре соревнований Яна выиграла у Чжэн Сайсай (2:6, 6:3, 6:3).

    Хорватская теннисистка выиграла досрочно у Варвары Грачевой из Франции, каоторая не явилась на игру второго круга соревнований.

    Прогнозы на теннис

    Яна Фетт в женской теннисной ассоциации занимает 129 место.

    Шрамкова

    Ребекка Шрамкова одержала неожиданную победу в рамках второго круга рейтингового турнира в Хуахине. Словацкая теннисистка выиграла у полячки Магды Линетт (7:6, 6:4). На корте соперницы провели 2 часа 18 минут.

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    • В этом матче Шрамкова выполнил 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта.

    В стартовой игре соревнований Ребекка Шрамкова выиграла у хозяйки корта — Мананчаи Савангкаев (6:2, 2:6, 6:4).

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    Ребекка Шрамкова занимает 102 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шрамкову в этом матче можно поставить за 1.45, победу Фетт букмекеры предлагают за 2.78.

    Прогноз: В прошлом теннисном сезоне Фетт и Шрамкова уже играли между собой. В итальянском Бари на грунте победу одержала Ребекка Шрамкова (7:5, 6:3). История может повториться, ставим на победу словацкой спортсменки.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4) с коэффициентом 2.00.

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    Фетт — Шрамкова: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на теннис. Шрамкова добьется успеха и выйдет в полуфинал?
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