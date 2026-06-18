Сможет ли Де Минор выйти в полуфинал в Лондоне?

прогноз на матч турнира в Лондоне, ставка за 1.92

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Брэндона Накашимы в четвертьфинале турнира ATP 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Де Минор

Алекс пока не отдал ни одного сета на текущем турнире.

В первом раунде австралийский теннисист выиграл у канадца Габриэля Диалло — 7:6, 6:3.

Во втором круге Де Минор разгромил еще одного представителя Канады — Дениса Шаповалова (6:4, 6:1).

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Де Минор вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд.

На прошлой неделе Алекс добрался до финала в Хертогенбосе. В решающем матче он уступил поляку Камилю Майхшаку, а в остальных раундах обыграл Мартина Дамма, Бенжамена Бонзи и Адриана Маннарино.

Де Минор выиграла 24 из 36-ти матчей в текущем сезоне.

В 2024-м и 2025-м австралиец не прошел первый круг на «пятисотнике» в Лондоне, а в 2023 остановился в шаге от титула, уступив в решающем матче Карлосу Алькарасу.

Накашима

Брэндон тоже уверенно преодолел первые раунды.

В стартовом матче американский теннисист одержал победу над венгром Мартоом Фучовичем — 6:3, 6:3.

Во втором круге Накашима разгромил перуанца Игнасио Бусе — 6:2, 6:2.

Накашима проводит первый турнир после Ролан Гаррос, на котором он дошел до третьего круга.

Брэндон выиграл 17 из 29-ти матчей в текущем сезоне.

Среди его лучших результатов в этом году — финал в Брисбене и полуфинал на «пятисотнике» в Акапулько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.35, победу Накашимы букмекеры предлагают за 2.75.

Прогноз: в прошлом году Алекс обыграл Брэндона на харде в Вашингтоне со счетом 6:4, 6:4.

Предстоящий матч, вероятно, будет не таким спокойным. Накашима способен создать интригу.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Де Минор — Накашима принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.