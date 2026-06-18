Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Брэндона Накашимы в четвертьфинале турнира ATP 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Де Минор
Алекс пока не отдал ни одного сета на текущем турнире.
В первом раунде австралийский теннисист выиграл у канадца Габриэля Диалло — 7:6, 6:3.
Во втором круге Де Минор разгромил еще одного представителя Канады — Дениса Шаповалова (6:4, 6:1).
Де Минор вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд.
На прошлой неделе Алекс добрался до финала в Хертогенбосе. В решающем матче он уступил поляку Камилю Майхшаку, а в остальных раундах обыграл Мартина Дамма, Бенжамена Бонзи и Адриана Маннарино.
Де Минор выиграла 24 из 36-ти матчей в текущем сезоне.
В 2024-м и 2025-м австралиец не прошел первый круг на «пятисотнике» в Лондоне, а в 2023 остановился в шаге от титула, уступив в решающем матче Карлосу Алькарасу.
Накашима
Брэндон тоже уверенно преодолел первые раунды.
В стартовом матче американский теннисист одержал победу над венгром Мартоом Фучовичем — 6:3, 6:3.
Во втором круге Накашима разгромил перуанца Игнасио Бусе — 6:2, 6:2.
Накашима проводит первый турнир после Ролан Гаррос, на котором он дошел до третьего круга.
Брэндон выиграл 17 из 29-ти матчей в текущем сезоне.
Среди его лучших результатов в этом году — финал в Брисбене и полуфинал на «пятисотнике» в Акапулько.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.35, победу Накашимы букмекеры предлагают за 2.75.
Прогноз: в прошлом году Алекс обыграл Брэндона на харде в Вашингтоне со счетом 6:4, 6:4.
Предстоящий матч, вероятно, будет не таким спокойным. Накашима способен создать интригу.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.