Полька Ига Свентек и американка Джессика Пегула встретятся в четвертьфинале «US Open». Матч пройдет 04 сентября, начало — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч Свентек — Пегула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ига Свентек

Во время наблюдения первого матча на турнире с участие Свентек складывалось впечатление, что польская теннисистка не сможет забраться далеко по дистанции.

Но после тяжелого первого матча против россиянки Рахимовой дела начали идти все лучше и лучше.

В матче четвертого круга Иге противостояла россиянка Самсонова, и она совсем не смогла применить свою физическую мощь в розыгрышах против хитрой польки.

Матч против Пегулы будет настоящим украшением этой стадии турнира. Почти нет сомнений, что Иге придётся попотеть, чтобы выдержать давление американки и пройти в полуфинал.

Джессика Пегула

Все ожидали от Пегулы мощного тенниса на этом турнире, и она его демонстрирует. Нельзя сказать, что Джессика совсем безгрешна, но силовой теннис американки делает просто чудеса на корте.

Прогнозы и ставки на US Open

В четвертом круге она спорила за проход по дистанции дальше с россиянкой Шнайдер, которая также достигла определенного уровня за последний год.

У Джессики было преимущество на протяжении всего матча, и именно она управляла темпом игры. В итоге у Дианы не было никаких шансов зацепиться хотя бы за сет.

Матч против Свентек претендует на самую ожидаемую игру среди всех женских четвертьфиналов. Нет сомнений, что шестой номер рейтинга проведет предстоящий поединок, как последний в своей карьере.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Свентек — 1.28, победа Пегулы — 3.86.

Прогноз: Свентек выглядит очевидной фавориткой матча, но американка её помучает

Ставка: Ф1 (-4) за 1.66

Альтернативный прогноз: Ждет интересной и длительной игры

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.64