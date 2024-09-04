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    Свентек выдержит давление Пегулы?

    Свентек — Пегула: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 19:00

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    Прогноз и ставки на Свентек — Пегула
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек и американка Джессика Пегула встретятся в четвертьфинале «US Open». Матч пройдет 04 сентября, начало — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч Свентек — Пегула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 04 Сентября 2024 года

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •  Ига Свёнтек 19:00 Джессика Пегула

    Джессика Пегула

  • США
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    Ига Свентек

    Во время наблюдения первого матча на турнире с участие Свентек складывалось впечатление, что польская теннисистка не сможет забраться далеко по дистанции.

    Но после тяжелого первого матча против россиянки Рахимовой дела начали идти все лучше и лучше.

    В матче четвертого круга Иге противостояла россиянка Самсонова, и она совсем не смогла применить свою физическую мощь в розыгрышах против хитрой польки.

    Матч против Пегулы будет настоящим украшением этой стадии турнира. Почти нет сомнений, что Иге придётся попотеть, чтобы выдержать давление американки и пройти в полуфинал.

    Джессика Пегула

    Все ожидали от Пегулы мощного тенниса на этом турнире, и она его демонстрирует. Нельзя сказать, что Джессика совсем безгрешна, но силовой теннис американки делает просто чудеса на корте.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В четвертом круге она спорила за проход по дистанции дальше с россиянкой Шнайдер, которая также достигла определенного уровня за последний год.

    У Джессики было преимущество на протяжении всего матча, и именно она управляла темпом игры. В итоге у Дианы не было никаких шансов зацепиться хотя бы за сет.

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    Матч против Свентек претендует на самую ожидаемую игру среди всех женских четвертьфиналов. Нет сомнений, что шестой номер рейтинга проведет предстоящий поединок, как последний в своей карьере.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Свентек — 1.28, победа Пегулы — 3.86.

    Прогноз: Свентек выглядит очевидной фавориткой матча, но американка её помучает

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.66

    Альтернативный прогноз: Ждет интересной и длительной игры

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.64

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    Свентек — Пегула: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на теннис. Свентек выдержит давление Пегулы?
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