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    Шевченко на этот раз проиграет Кепферу?

    Шевченко — Кепфер. Ставка (к. 2.49) и прогноз на US Open 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Кепфер
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Кепфер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 26 Августа 2024 года

    Александр Шевченко (Россия)

  • US Open. Мужчины
    •  Александр Шевченко (Россия) 21:30 Доминик Кёпфер

    Доминик Кёпфер

  • Германия
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    Шевченко

    Для Саши попадание в основную сетку американского мэйджора, а тем более без участия в квалификации, уже можно считать большим успехом на фоне его недавних результатов.

    Летом Шевченко до сих пор выиграл лишь два матча — прошел по одному раунду на Мальорке и в Гамбурге.

    Ну а текущая серия поражений представителя Казахстана составляет уже пять матчей.
    После турнира в Гамбурге Шевченко не выиграл ни одного матча в Умаге, на олимпийском турнире в Париже, в Цинциннати и Уинстон-Сейлеме.

    Прогнозы и ставки на US Open

    К тому же, на этом отрезке он выиграл всего лишь один сет. По правде говоря, в начале года казалось, что этот сезон получится для Шевченко куда более успешным.

    Кепфер

    Доминик вскоре после олимпийского турнира решил сделать небольшой перерыв.

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    • В Париже немецкий теннисист прошел два раунда, после чего проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу. С тех пор он пока не провел ни одного матча.

    Зато в первой половине сезона Кепфер выиграл 10 из 15-ти матчей на харде.

    Одним из лучших его результатов на этом покрытии стал выход в четвертый круг на «Мастерсе» в Майама. Кроме того, Кепфер дошел до четвертьфинала в Далласе и Акапулько.

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    Лучшим результатом Доминика на US Open пока остается сенсационный выход в четвертый круг в 2019 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.34, победу Кепфера букмекеры предлагают за 1.60.

    Прогноз: весной Саша выиграл у немца в Индиан-Уэллс со счетом 6:3, 1:6, 7:6. Скорее всего, таким же упорным получится и предстоящий матч, только есть подозрение, что исход на этот раз будет не в пользу Шевченко.

    Рекомендуемая ставка: победа Кепфера + тотал сетов больше 3,5 за 2.49.

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    Шевченко — Кепфер: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Шевченко на этот раз проиграет Кепферу?
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