Александр Шевченко (Россия)
Доминик Кёпфер
Шевченко
Для Саши попадание в основную сетку американского мэйджора, а тем более без участия в квалификации, уже можно считать большим успехом на фоне его недавних результатов.
Летом Шевченко до сих пор выиграл лишь два матча — прошел по одному раунду на Мальорке и в Гамбурге.
Ну а текущая серия поражений представителя Казахстана составляет уже пять матчей.
После турнира в Гамбурге Шевченко не выиграл ни одного матча в Умаге, на олимпийском турнире в Париже, в Цинциннати и Уинстон-Сейлеме.
К тому же, на этом отрезке он выиграл всего лишь один сет. По правде говоря, в начале года казалось, что этот сезон получится для Шевченко куда более успешным.
Кепфер
Доминик вскоре после олимпийского турнира решил сделать небольшой перерыв.
В Париже немецкий теннисист прошел два раунда, после чего проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу. С тех пор он пока не провел ни одного матча.
Зато в первой половине сезона Кепфер выиграл 10 из 15-ти матчей на харде.
Одним из лучших его результатов на этом покрытии стал выход в четвертый круг на «Мастерсе» в Майама. Кроме того, Кепфер дошел до четвертьфинала в Далласе и Акапулько.
Лучшим результатом Доминика на US Open пока остается сенсационный выход в четвертый круг в 2019 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.34, победу Кепфера букмекеры предлагают за 1.60.
Прогноз: весной Саша выиграл у немца в Индиан-Уэллс со счетом 6:3, 1:6, 7:6. Скорее всего, таким же упорным получится и предстоящий матч, только есть подозрение, что исход на этот раз будет не в пользу Шевченко.
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Рекомендуемая ставка: победа Кепфера + тотал сетов больше 3,5 за 2.49.