Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Кепфер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шевченко

Для Саши попадание в основную сетку американского мэйджора, а тем более без участия в квалификации, уже можно считать большим успехом на фоне его недавних результатов.

Летом Шевченко до сих пор выиграл лишь два матча — прошел по одному раунду на Мальорке и в Гамбурге.

Ну а текущая серия поражений представителя Казахстана составляет уже пять матчей.

После турнира в Гамбурге Шевченко не выиграл ни одного матча в Умаге, на олимпийском турнире в Париже, в Цинциннати и Уинстон-Сейлеме.

Прогнозы и ставки на US Open

К тому же, на этом отрезке он выиграл всего лишь один сет. По правде говоря, в начале года казалось, что этот сезон получится для Шевченко куда более успешным.

Кепфер

Доминик вскоре после олимпийского турнира решил сделать небольшой перерыв.

В Париже немецкий теннисист прошел два раунда, после чего проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу. С тех пор он пока не провел ни одного матча.

Зато в первой половине сезона Кепфер выиграл 10 из 15-ти матчей на харде.

Одним из лучших его результатов на этом покрытии стал выход в четвертый круг на «Мастерсе» в Майама. Кроме того, Кепфер дошел до четвертьфинала в Далласе и Акапулько.

Лучшим результатом Доминика на US Open пока остается сенсационный выход в четвертый круг в 2019 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.34, победу Кепфера букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: весной Саша выиграл у немца в Индиан-Уэллс со счетом 6:3, 1:6, 7:6. Скорее всего, таким же упорным получится и предстоящий матч, только есть подозрение, что исход на этот раз будет не в пользу Шевченко.

Рекомендуемая ставка: победа Кепфера + тотал сетов больше 3,5 за 2.49.