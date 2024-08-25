US Open-2024: без главного фаворита в мужском турнире и с привкусом скандальности

Уже в понедельник стартует заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США по теннису. LiveSport.Ru рассказывает о главных интригах мэйджора в Нью-Йорке.

Главный фаворит мужского турнира

В этом году невозможно назвать основного фаворита US Open. Есть группа игроков, которые способны выиграть титул, но выделить кого-то одного действительно сложно.

Хотя букмекеры уверены, что самые большие шансы на победу у Новака Джоковича. По всей видимости, их настолько впечатлила победа серба на олимпийском турнире. В невероятном решающем матче он переиграл Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.

К тому же, Джокович — действующий чемпион американского мэйджора. В прошлом году за весь турнир он проиграл лишь два сета — оба в матче против Ласло Дьере в третьем круге.

Новак Джокович globallookpress.com

С другой стороны, в начале 2024-го Джокович провалил все турниры на харде, в которых участвовал. Главной же капитуляцией стало болезненное поражение от Янника Синнера в полуфинале Australian Open.

При этом последний раз Новак играл на твердом покрытии почти полгода назад. Это чересчур большой срок даже для такого мастера.

Что касается сетки, то Джоковичу, как обычно, повезло — вплоть до полуфинала, когда он может встретиться с Сашей Зверевым, чересчур опасных соперников у него не будет. Чересчур наивно думать, что в четвертьфинале его может тормознуть Андрей Рублев. Или все-таки не наивно?

Алькарас разочаровал перед US Open

Кажется, Алькарас никак не может прийти в себя после поражения от Джоковича на Олимпиаде. Неделя в Париже получилась для испанца чересчур эмоциональной, в том числе из-за большого желания выиграть медаль вместе с Рафой Надалем в турнире парного разряда.

Карлос Алькарас globallookpress.com

С тех пор Карлос провел лишь один матч, в котором сенсационно проиграл Гаэлю Монфису на «Мастерсе» в Цинциннати. Такого Алькараса — невероятно нервного — еще никто не видел.

Раньше все думали, что крушить ракетки способен только Рублев, но оказалось, что от подобных срывов не застрахован даже один из лучших игроков мира.

Алькарас действительно разочаровал, однако здесь важно не забывать про одну деталь. Перед Ролан Гаррос он почти не играл на грунте, но в итоге уехал из Парижа с чемпионским кубком. В одном из двух матчей на траве перед Уимблдоном Карлитос проиграл Джеку Дрейперу, но на мэйджоре ему просто не было равных.

Правда, пока все равно есть ощущение, что на харде Алькарас достаточно уязвим. За последний год у него было слишком много плохих матчей на этом покрытии.

Уже в четвертом круге соперником чемпиона US Open-2022 может стать Себастьян Корда, в четвертьфинале — Хуберт Хуркач, а в полуфинале — Янник Синнер. Добраться до финала будет крайне сложно.

Синнеру придется играть на фоне скандала

В этом году Менее чем за неделю до начала US Open стало известно, что этой весной Янник Синнер сдал две положительные допинг-пробы, но даже после этого продолжал играть.

В середине августа независимый трибунал оправдал итальянца. Общественности обо всём рассказали уже постфактум (сразу после победы Синнера в Цинциннати), что делает эту историю еще более неприятной.

Естественно, отношение к Синнеру уже не будет прежним. Судя по его комментариям, Янника это очень сильно задевает.

«Теперь я в курсе, кто мне друг, а кто — нет. Те, кто хорошо меня знает, понимают, что я никогда не нарушу правила», — заявил чемпион Australian Open-2024 через несколько дней после обнародования подробностей его допингового дела.

Янник Синнер globallookpress.com

Даже если Синнер действительно ничего не нарушал, его должны были отстранить до завершения расследования. Но Янник сделал всё возможное, чтобы этого не произошло, хотя прекрасно знал, что почти все, кого обвиняли в употреблении допинга, не могли играть до вынесения окончательного вердикта.

Скрытность, нежелание пропускать несколько крупных турниров и неуважение к остальным игрокам почти разрушили репутацию первой ракетки мира.

Сложно сказать, готов ли Синнер в психологическом плане бороться за титул, но очевидно, что для многих его победа станет неприятным событием.

US Open — любимый турнир Медведева

Даниил Медведев проводит очень неоднозначный сезон. С одной стороны, в 2024-м он до сих пор не взял ни одного титула, но при этом играл в финале Australian Open, в решающем матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и в полуфинале Уимблдона.

Медведев по-прежнему максимально опасен, прежде всего, на турнирах «Большого шлема». Возможно, ему помогает отсутствие пристального внимания — здесь он почти всегда в тени Джоковича, Алькараса, Синнерра и даже Зверева.

Даниил Медведев globallookpress.com

Правда, на фоне его недавних провалов даже этот аргумент выглядит не так убедительно, как раньше.

Дело в том, что на олимпийском турнире Медведев впервые в карьере проиграл Феликсу Оже-Альяссиму (до этого было 7-0 в личных встречах с канадцем), но еще более неприятным стало поражение от Алехандро Давидовича-Фокины на «Мастерсе» в Монреале. В Цинциннати Даниил тоже не выиграл ни одного матча.

Безусловно, пока сложно поверить в триумф Медведева, но уже неоднократно напоминал, что его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.

Один из самых показательных примеров — прошлогодний US Open, когда Медведев в 1/2 финала шокировал Алькараса. Как известно, в финале Australian Open-2024 россиянина тоже не ждали.

Ну и не будем забывать, что US Open — главный турнир в карьере Медведев. В 2021 году он выиграл здесь свой пока что единственный титул «Большого шлема», а в 2019-м и 2023-м дошел до финала. Что-то не менее интересное случится и на предстоящем турнире.

Рублев — одна из главных загадок мужского турнира

Андрея Рублева можно долго критиковать, в том числе за его не всегда понятную эмоциональность, но он по-прежнему остается топ-игроком.

В этом году только двум теннисистам удалось дойти до финала на турнирах серии «Мастерс»: это Синнер и Рублев.

Весной Андрей взял титул в Мадриде (в четвертьфинале одержал волевую победу над Алькарасом), а в середине августа добрался до финала в Монреале (в четвертьфинале переиграл Синнера).

Андрей Рублев globallookpress.com

На Открытом чемпионате США лучшим результатом Рублева пока остается четвертьфинал — до этой стадии он доходил в 2017, 2020, 2022 и 2023 году.

К слову, на победу Рублева можно поставить за 51.00. Выглядит не очень реально, но не будем забывать, что в Монреале Андрей уступил в финале Алексею Попырину. До начала турнира на австралийца коэффициент был ровно 100.00.

Самые сенсационные вещи случаются как раз в тот момент, когда этого меньше всего ждут. При правильном настрое Рублев действительно способен шокировать теннисный мир.

Мирра Андреева против «Большой тройки»

Если в мужском турнире всё плюс-минус понятно, то женский, как обычно, рассматривают в контексте всевозможных сенсаций.

Здесь тоже есть основные фавориты, но их вылет даже на ранней стадии вряд ли кого-то удивит.

Ига Свентек, кажется, немного подустала после чересчур насыщенной первой половины сезона.

Арина Соболенко совсем недавно восстановилась после травмы плеча и выиграла «тысячник» в Цинциннати, не белоруска все равно не выглядит непобедимой.

Елену Рыбакину постоянно беспокоят проблемы со здоровьем. После Уимблдона теннисистка из Казахстана провела лишь один матч, в котором уступила Лейле Фернандес в Цинциннати.

Тогда кто, если не они? Например, Мирра Андреева. В этом году 17-летняя теннисистка прошла три раунда на Australian Open и остановилась в шаге от финала на Ролан Гаррос.

Мирра Андреева globallookpress.com

Правда, без провала тоже не обошлось — на Уимблдоне Мирра проиграла в первом круге украинке Даяне Ястремской.

Однако незадолго до US Open Андреева здорово выступила в Цинциннати. Прежде чем уступить Свентек в четвертьфинале, россиянка тормознула Эмму Наварро, Каролину Плишкову и Жасмин Паолини (финалистка Ролан Гаррос-2024 и Уимблдона-2024).

Свентек после встречи с Миррой дала короткий, но очень показательный комментарий: «Мы были на одном уровне».

Правда, вскоре после жеребьевки коэффициент на победу Андреевой обвалился с 17.00 до 41.00. Уже в четвертом круге ее соперницей может стать Свентек. Но после их недавней встречи стало ясно, что Мирра, кажется, готова к серьезным делам.

Но с некоторых пор больших побед ждут не только от Андреевой. Диана Шнайдер приехала в Нью-Йорк в статусе 18-й ракетки мира.

Шнайдер ворвалась в топ-20 после того, как дошла до полуфинала на «тысячнике» в Торонто. В третьем раунде 20-летняя россиянка разгромила прошлогоднюю чемпионку US Open Кори Гауфф.

Помимо этого, в 2024-м Диана взяла три титула (с учетом грунтового турнира WTA 125 в Париже даже четыре), причем все на разных покрытиях. Шнайдер демонстрирует внушительный прогресс, который просто невозможно не заметить.

Как ни странно, упоминания также заслуживает Аманда Анисимова, которая весь прошлый сезон боролась с депрессией. В первой половине августа она дошла до финала в Торонто. Одним из важнейших событий стала разгромная победа американки над Соболенко в четвертьфинале. При удачном стечении обстоятельств Аманда может повторить то же самое и на домашнем мэйджоре.

Но на самом деле на женском турнире есть как минимум два десятка теннисисток, которые нарушить спокойствие на кортах в Нью-Йорке, как это сделала в 2021-м Эмма Радукану.