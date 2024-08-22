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    Котов продлит серию побед над Сонего?

    Котов — Сонего. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 22 августа 2024 года

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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 22 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Сонего, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 22 Августа 2024 года

    Павел Котов

  • Россия
    •  Павел Котов 21:00 Лоренцо Сонего

    Лоренцо Сонего

  • Италия
    •

    Котов

    Павел второй раз в сезоне дошел до четвертьфинала на харде. Первый был еще в январе, когда он выиграл два матча в Гонконге.

    На этой неделе российский теннисист начал с победы над французом Александром Мюллером — 6:4, 5:7, 6:2.

    Во втором раунде Котов одержал волевую победу над американцем Закари Свайдой — 3:6, 6:3, 6:4.

    В текущем сезоне Котов до сих пор смог пройти дальше четвертьфинала только на грунтовом турнире в Марракеше.

    На следующей неделе Котов вернется в топ-60.

    Сонего

    Лоренцо на этом турнире пока что провел лишь один матч. Как и остальные сеяные, первый круг он пропускал, а в третьем его соперником должен был стать китаец Цзюньчэн Шан, который по каким-то причинам отказался от дальнейшего участия в турнире.

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    • Во втором раунде Сонего одержал победу над швейцарцем Домиником Штрикером — 6:4, 6:1.

    Стоит обратить внимание, что в этом году Сонего еще ни разу не выигрывал на харде больше одного матча.

    В начале августа Лоренцо прошел раунд на «Мастерсе» в Монреале — выиграл у Таллона Грикспора, после чего уступил Алехандро Табило.

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    На «тысячнике» в Цинциннати итальянский теннисист уступил испанцу Хауме Муньяру в решающем раунде квалификации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 2.16, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.70.

    Прогноз: Павла в данном случае сложно назвать андердогом. В конце прошлого сезона он выиграл у итальянца в Стокгольме, а в текущем — на турнире в Дохе. При этом в обоих случаях россиянину хватило двух сетов.

    Считаем, что Котов способен продлить серию побед над Сонего. Но не факт, что и в предстоящем матче он выиграет в рамках двух партий.

    Рекомендуемая ставка: победа Котова за 2.16.

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    Котов — Сонего. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Котов — Сонего, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.16
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