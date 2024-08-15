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    Димитров снова не выиграет ни одного матча в Цинциннати?

    Марожан — Димитров. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2024 года

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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 15 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Марожан — Димитров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Марожан

    Венгерский теннисист в первом круге одержал победу над французом Корентентом Муте — 6:4, 7:6.

    Во второй партии соперник дважды вел с брейком и не подал на сет при счете 5:4. В общем, без везения тут не обошлось.

    На недавнем «тысячнике» в Монреале Марожан уступил испанцу Пабло Каррено-Бусте, который не играл почти полтора года из-за серьезной травмы локтя.

    Но также стоит отметить, что свои лучшие результаты в этом году Марожан показал именно на харде — в марте он сначала дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а потом добрался до четвертьфинала в Майами.

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    Правда, после этого у Фабиана начался спад, который, кажется, до сих пор продолжается.

    Димитров

    Григор в двух предыдущих сезонах не смог пройти в Цинциннати первый круг, но на этот раз он оказался в числе сеяных и стартует сразу со второго раунда.

    На этот раз от болгарского теннисиста, по всей видимости, тоже не стоит ждать подвигов.

    Дело в том, что Димитров совсем недавно восстановился после неприятной травмы. Во время матча с Даниилом Медведевым на Уимблдоне у него случился надрыв одной из отводящих мышц левой ноги.

    В связи с этим Димитров не поехал на Олимпиаду и пропустил турнир ATP 500 в Вашингтоне.

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    На «Мастерсе» в Монреале Григор начал с разгромной победы над Ринки Хиджикатой, после чего уступил будущему чемпиону турнира Алексею Попырину.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 3.96, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.25.

    Прогноз: скорее всего, как и в Монреале, Григор начнет с бодрой победы, но дальше будет тяжело.

    Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал геймов меньше 22,5 за 1.98.

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    Марожан — Димитров: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на теннис. Димитров снова не выиграет ни одного матча в Цинциннати?
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