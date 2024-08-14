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    Арнальди хватит двух сетов для победы над Этчеверри?

    Этчеверри — Арнальди. Ставка (к. 2.32) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 14 августа 2024 года

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    Маттео Арнальди
    Итальянец Маттео Арнальди сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 14 Августа 2024 года

    Томас Этчеверри

  • Аргентина
    •  Томас Этчеверри 17:00 Маттео Арнальди (Италия)

    Маттео Арнальди (Италия)

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    Этчеверри

    На прошлой неделе Томас прошел один раунд на «тысячнике» в Монреале — выиграл у чилийца Николаса Харри, после чего уступил Андрею Рублеву.

    В принципе, не самый худший вариант для теннисиста, который не так уж и часто играет на харде.

    В текущем сезоне Этчеверри провел на твердом покрытии восемь матчей — одержал три победы и потерпел пять поражений.

    Прогнозы на теннис

    При этом лучшим результатом Этчеверри на харде в 2024 пока что остается выход в третий раунд Australian Open.

    Арнальди

    Маттео тем временем добился шикарного результата в Монреале. Вопреки ожиданиям, итальянец дошел до полуфинала. Это первый случай в сезоне, когда он выиграл четыре матча подряд.

    В крупнейшем городе Квебека Арнальди начал с волевой победы над Маккензи Макдональдом, после чего выиграл у Карена Хачанова, Алехандро Давидовича-Фокины и Кея Нисикори.

    В полуфинале Арнальди проиграл Андрею Рублеву со счетом 4:6, 2:6. Россиянин взял реванш после сенсационного поражения от Маттео на Ролан Гаррос.

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    В этом году году Арнальди провел на харде уже 23 матча — одержал 14 побед и потерпел девять поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 2.10, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.74.

    Прогноз: несмотря на то, что здесь не так уж все очевидно, считаем, что итальянец обыграет аргентинского теннисиста. Но не факт, что в рамках двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Арнальди + тотал геймов больше 19,5 за 2.32.

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    Этчеверри — Арнальди: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на теннис. Арнальди хватит двух сетов для победы над Этчеверри?
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