Итальянец Маттео Арнальди сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Этчеверри

На прошлой неделе Томас прошел один раунд на «тысячнике» в Монреале — выиграл у чилийца Николаса Харри, после чего уступил Андрею Рублеву.

В принципе, не самый худший вариант для теннисиста, который не так уж и часто играет на харде.

В текущем сезоне Этчеверри провел на твердом покрытии восемь матчей — одержал три победы и потерпел пять поражений.

Прогнозы на теннис

При этом лучшим результатом Этчеверри на харде в 2024 пока что остается выход в третий раунд Australian Open.

Арнальди

Маттео тем временем добился шикарного результата в Монреале. Вопреки ожиданиям, итальянец дошел до полуфинала. Это первый случай в сезоне, когда он выиграл четыре матча подряд.

В крупнейшем городе Квебека Арнальди начал с волевой победы над Маккензи Макдональдом, после чего выиграл у Карена Хачанова, Алехандро Давидовича-Фокины и Кея Нисикори.

В полуфинале Арнальди проиграл Андрею Рублеву со счетом 4:6, 2:6. Россиянин взял реванш после сенсационного поражения от Маттео на Ролан Гаррос.

В этом году году Арнальди провел на харде уже 23 матча — одержал 14 побед и потерпел девять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 2.10, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: несмотря на то, что здесь не так уж все очевидно, считаем, что итальянец обыграет аргентинского теннисиста. Но не факт, что в рамках двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Арнальди + тотал геймов больше 19,5 за 2.32.