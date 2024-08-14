Томас Этчеверри
Маттео Арнальди (Италия)
Этчеверри
На прошлой неделе Томас прошел один раунд на «тысячнике» в Монреале — выиграл у чилийца Николаса Харри, после чего уступил Андрею Рублеву.
В принципе, не самый худший вариант для теннисиста, который не так уж и часто играет на харде.
В текущем сезоне Этчеверри провел на твердом покрытии восемь матчей — одержал три победы и потерпел пять поражений.
При этом лучшим результатом Этчеверри на харде в 2024 пока что остается выход в третий раунд Australian Open.
Арнальди
Маттео тем временем добился шикарного результата в Монреале. Вопреки ожиданиям, итальянец дошел до полуфинала. Это первый случай в сезоне, когда он выиграл четыре матча подряд.
В крупнейшем городе Квебека Арнальди начал с волевой победы над Маккензи Макдональдом, после чего выиграл у Карена Хачанова, Алехандро Давидовича-Фокины и Кея Нисикори.
В полуфинале Арнальди проиграл Андрею Рублеву со счетом 4:6, 2:6. Россиянин взял реванш после сенсационного поражения от Маттео на Ролан Гаррос.
В этом году году Арнальди провел на харде уже 23 матча — одержал 14 побед и потерпел девять поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 2.10, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.74.
Прогноз: несмотря на то, что здесь не так уж все очевидно, считаем, что итальянец обыграет аргентинского теннисиста. Но не факт, что в рамках двух сетов.
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Рекомендуемая ставка: победа Арнальди + тотал геймов больше 19,5 за 2.32.