Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжан

Китайский теннисист проведет первый почти за пять месяцев матч на харде.

Чжичжэнь пока ни разу не играл после олимпийского турнира, на котором он уже в первом раунде уступил чеху Томашу Махачу.

Летом главным успехом Чжана пока что остается выход в полуфинал травяного турнира в Галле. Во втором раунде представитель Поднебесной выиграл у Даниила Медведева.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что ранее в этом году Чжан выиграл меньше половины мачей на харде — шесь из 13-ти.

Мпетши-Перрикар

Французский теннисист тем временем после Уимблдона, на котором он добрался до четвертого круга, уже успел сыграть на двух турнирах с твердым покрытием.

В Вашингтоне Мпетши-Перрикар выиграл в первом круге у финна Эмиля Руусувуори в матче с двумя тай-брейками, после чего уступил австралийцу Джордану Томпсону.

На «Мастерсе» в Монреале двухметровый теннисист проиграл американцу Маккензи Макдональду в первом раунде квалификации.

В первой половине года 21-летний Мпетши-Перрикар выиграл на харде три «челленджера». Но его главным достижением пока остается победа на грунтовом турнире в Лионе, благодаря которой он дебютировал в топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 1.86, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.95.

Прогноз: скорее всего, китаец и француз устроят серьезных разборки — затяжные, как минимум с одним тай-брейком и, скорее всего, с третьим сетом.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.