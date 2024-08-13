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    Чжану и Мпетши-Перрикару понадобится решающий тай-брейк?

    Чжан — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 2.27) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 13 августа 2024 года

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    Чжичжэнь Чжан
    Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чжан

    Китайский теннисист проведет первый почти за пять месяцев матч на харде.

    Чжичжэнь пока ни разу не играл после олимпийского турнира, на котором он уже в первом раунде уступил чеху Томашу Махачу.

    Летом главным успехом Чжана пока что остается выход в полуфинал травяного турнира в Галле. Во втором раунде представитель Поднебесной выиграл у Даниила Медведева.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что ранее в этом году Чжан выиграл меньше половины мачей на харде — шесь из 13-ти.

    Мпетши-Перрикар

    Французский теннисист тем временем после Уимблдона, на котором он добрался до четвертого круга, уже успел сыграть на двух турнирах с твердым покрытием.

    В Вашингтоне Мпетши-Перрикар выиграл в первом круге у финна Эмиля Руусувуори в матче с двумя тай-брейками, после чего уступил австралийцу Джордану Томпсону.

    На «Мастерсе» в Монреале двухметровый теннисист проиграл американцу Маккензи Макдональду в первом раунде квалификации.

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    В первой половине года 21-летний Мпетши-Перрикар выиграл на харде три «челленджера». Но его главным достижением пока остается победа на грунтовом турнире в Лионе, благодаря которой он дебютировал в топ-50.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 1.86, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.95.

    Прогноз: скорее всего, китаец и француз устроят серьезных разборки — затяжные, как минимум с одним тай-брейком и, скорее всего, с третьим сетом.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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    Чжан — Мпетши-Перрикар: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на теннис. Чжану и Мпетши-Перрикару понадобится решающий тай-брейк?
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