Чжан
Китайский теннисист проведет первый почти за пять месяцев матч на харде.
Чжичжэнь пока ни разу не играл после олимпийского турнира, на котором он уже в первом раунде уступил чеху Томашу Махачу.
Летом главным успехом Чжана пока что остается выход в полуфинал травяного турнира в Галле. Во втором раунде представитель Поднебесной выиграл у Даниила Медведева.
Также стоит отметить, что ранее в этом году Чжан выиграл меньше половины мачей на харде — шесь из 13-ти.
Мпетши-Перрикар
Французский теннисист тем временем после Уимблдона, на котором он добрался до четвертого круга, уже успел сыграть на двух турнирах с твердым покрытием.
В Вашингтоне Мпетши-Перрикар выиграл в первом круге у финна Эмиля Руусувуори в матче с двумя тай-брейками, после чего уступил австралийцу Джордану Томпсону.
На «Мастерсе» в Монреале двухметровый теннисист проиграл американцу Маккензи Макдональду в первом раунде квалификации.
В первой половине года 21-летний Мпетши-Перрикар выиграл на харде три «челленджера». Но его главным достижением пока остается победа на грунтовом турнире в Лионе, благодаря которой он дебютировал в топ-50.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 1.86, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.95.
Прогноз: скорее всего, китаец и француз устроят серьезных разборки — затяжные, как минимум с одним тай-брейком и, скорее всего, с третьим сетом.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.