прогноз на матч второго круга турнира в Берлине, ставка за 2.30

Хорватка Донна Векич сыграет против филиппинки Александры Эалы в первом круге турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

Векич

Донна на прошлой неделе выиграла «пятисотник» в Лондоне.

Хорватская теннисистка изначально не смогла пройти квалификацию, но все же попала в основную сетку турнира как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче Векич проиграла россиянке Анне Блинковой.

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Зато после этого 29-летняя хорватка выиграла у Мики Стойсавлевич, Мари Боузковой, Каролины Плишковой, Кэти Боултер и Эммы Радукану.

Векич выиграла крупнейший титул в карьере. До этого она побеждала только на уровне WTA 250.

В текущем сезоне Донна провела 41 матч. На этом отрезке у нее 26 побед и 15 поражений.

Эала

Александра тоже успешно начала серию турниров на траве.

В начале июня филиппинская теннисистка выиграла турнир WTA 125 в Бирмингеме.

В решающем матче Эала одержала победу над талантливой чешкой Николой Бартунковой.

На «пятисотнике» в Лондоне Эала в первом круге выиграла у китаянки Шуай Чжан, а во втором уступила американке Иве Йович.

Эала выиграла 25 из 40 матчей в текущем сезоне.

На уровне основного тура лучшим результатом 21-летней филиппинки в этом году пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Векич в этом матче можно поставить за 1.80, победу Эалы букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: в начале года Донна проиграла Александре на турнире в Окленде и в рамках выставочного матча в Куйонге.

Несмотря на сенсационную победу в Лондоне, сейчас все равно нет уверенности, что Векич возьмет реванш у Эалы. Вполне вероятно, что хорватка банально не успеет восстановиться к предстоящему матчу.

2.30 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Векич — Эала принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.