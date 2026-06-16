Хорватка Донна Векич сыграет против филиппинки Александры Эалы в первом круге турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
Векич
Донна на прошлой неделе выиграла «пятисотник» в Лондоне.
Хорватская теннисистка изначально не смогла пройти квалификацию, но все же попала в основную сетку турнира как лаки-лузер.
В решающем отборочном матче Векич проиграла россиянке Анне Блинковой.
Зато после этого 29-летняя хорватка выиграла у Мики Стойсавлевич, Мари Боузковой, Каролины Плишковой, Кэти Боултер и Эммы Радукану.
Векич выиграла крупнейший титул в карьере. До этого она побеждала только на уровне WTA 250.
В текущем сезоне Донна провела 41 матч. На этом отрезке у нее 26 побед и 15 поражений.
Эала
Александра тоже успешно начала серию турниров на траве.
В начале июня филиппинская теннисистка выиграла турнир WTA 125 в Бирмингеме.
В решающем матче Эала одержала победу над талантливой чешкой Николой Бартунковой.
На «пятисотнике» в Лондоне Эала в первом круге выиграла у китаянки Шуай Чжан, а во втором уступила американке Иве Йович.
Эала выиграла 25 из 40 матчей в текущем сезоне.
На уровне основного тура лучшим результатом 21-летней филиппинки в этом году пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Дубае.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Векич в этом матче можно поставить за 1.80, победу Эалы букмекеры предлагают за 2.00.
Прогноз: в начале года Донна проиграла Александре на турнире в Окленде и в рамках выставочного матча в Куйонге.
Несмотря на сенсационную победу в Лондоне, сейчас все равно нет уверенности, что Векич возьмет реванш у Эалы. Вполне вероятно, что хорватка банально не успеет восстановиться к предстоящему матчу.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.