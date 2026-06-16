Россиянка Екатерина Александрова сыграет против белоруски Арины Соболенко во втором круге турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.
Соболенко
Арина входит в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Соболенко проведет первый матч после сенсационного провала на Ролан Гаррос.
На французском «Шлеме» белорусская теннисистка проиграла в 1/2 финала россиянке Диане Шнайдер.
Соболенко вела 6:3, 4:1, но в итоге позволила сопернице совершить камбэк. При этом решающую партию Шнайдер забрала со счетом 6:0.
Арина выиграла 31 из 35-ти матчей в текущем сезоне. Помимо Шнайдер, ранее в этом году ее смогли обыграть только Елена Рыбакина, Хейли Баптист и Сорана Кырстя.
В прошлом году Соболенко выиграла семь из девяти матчей на траве. На этом отрезке она дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Берлине и на Уимблдоне.
Александрова
Вопреки ожиданиям, Екатерина все же смогла пройти во второй раунд.
Однако тут не обошлось без везения. Анастасия Потапова, ее соперница по первому кругу, не смогла завершить матч из-за плохого самочувствия.
Александрова выиграла первый сет со счетом 6:1, после чего Потапова отказалась от продолжения борьбы.
Благодаря стечению обстоятельств Александрова прервала серию из пяти поражений.
На прошлой неделе 31-летняя россиянка проиграла венгерке Панне Удварди в первом круге турнира в Хертогенбосе.
Также стоит обратить внимание, что Екатерина выиграла лишь семь из 21 матчей в текущем сезоне.
В прошлом году Александрова выиграла восемь из 11-ти матчей на траве. На этом отрезке она дошла до полуфинала в Хертогенбосе, до четвертьфинала в Бад-Хомбурге и до 1/8 финала на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.12, победу Александровой букмекеры предлагают за 6.05.
Прогноз: как ни странно, ранее Арина выиграла только четыре из восьми матчей против Екатерины.
В прошлом году Александрова обыграла Соболенко на «тысячнике» в Дохе, а в 2022-м в финале турнира в Хертогенбосе.
Несмотря на это, сейчас у россиянки минимальные шансы на успех. Вероятно, белоруска одержит победу с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 2.01.