прогноз на матч второго круга турнира в Берлине, ставка за 2.01

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против белоруски Арины Соболенко во втором круге турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

Соболенко

Арина входит в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Соболенко проведет первый матч после сенсационного провала на Ролан Гаррос.

На французском «Шлеме» белорусская теннисистка проиграла в 1/2 финала россиянке Диане Шнайдер.

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Соболенко вела 6:3, 4:1, но в итоге позволила сопернице совершить камбэк. При этом решающую партию Шнайдер забрала со счетом 6:0.

Арина выиграла 31 из 35-ти матчей в текущем сезоне. Помимо Шнайдер, ранее в этом году ее смогли обыграть только Елена Рыбакина, Хейли Баптист и Сорана Кырстя.

В прошлом году Соболенко выиграла семь из девяти матчей на траве. На этом отрезке она дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Берлине и на Уимблдоне.

Александрова

Вопреки ожиданиям, Екатерина все же смогла пройти во второй раунд.

Однако тут не обошлось без везения. Анастасия Потапова, ее соперница по первому кругу, не смогла завершить матч из-за плохого самочувствия.

Александрова выиграла первый сет со счетом 6:1, после чего Потапова отказалась от продолжения борьбы.

Благодаря стечению обстоятельств Александрова прервала серию из пяти поражений.

На прошлой неделе 31-летняя россиянка проиграла венгерке Панне Удварди в первом круге турнира в Хертогенбосе.

Также стоит обратить внимание, что Екатерина выиграла лишь семь из 21 матчей в текущем сезоне.

В прошлом году Александрова выиграла восемь из 11-ти матчей на траве. На этом отрезке она дошла до полуфинала в Хертогенбосе, до четвертьфинала в Бад-Хомбурге и до 1/8 финала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.12, победу Александровой букмекеры предлагают за 6.05.

Прогноз: как ни странно, ранее Арина выиграла только четыре из восьми матчей против Екатерины.

В прошлом году Александрова обыграла Соболенко на «тысячнике» в Дохе, а в 2022-м в финале турнира в Хертогенбосе.

Несмотря на это, сейчас у россиянки минимальные шансы на успех. Вероятно, белоруска одержит победу с разгромным счетом.

2.01 Победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Соболенко — Александрова позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 2.01.