Медведев проиграет во втором круге «пятисотника» в Галле?

прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 1.96

Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Теренса Атмана в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Атман

У Теренса в первом раунде был тяжелейший матч против испанца Мартина Ландалусе.

Французский теннисист вырвал победу на решающем тай-брейке — 6:3, 3:6, 7:6.

На прошлой неделе Атман не прошел первый круг в Хертогенбосе, уступив португальцу Нуну Боржешу.

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У Атмана пока отрицательный баланс в этом году — 12 побед и 17 поражений.

На этой неделе 24-летний француз прервал серию из пяти поражений.

Лучшим результатом Атмана в этом году пока остается выход в 1/8 финала «Мастерса» в Майами. Кроме того, он выиграл по два матча в Акапулько и Мадриде.

Медведев

Даниил начал турнир с уверенной победы над Томасом Этчеверри.

Российский теннисист обыграл аргентинца в двух сетах — 6:3, 6:4.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала на турнире в Хертогенбосе.

Российский теннисист обыграл 17-летнего нидерландца Тейса Богарда и хорвата Марина Чилича, после чего уступил поляку Камилю Майхшаку.

Медведев выиграл 27 из 37 матчей в этом году. В январе он выиграл турнир в Брисбене, а в феврале стал чемпионом «пятисотника» в Дубае.

Медведев — финалист прошлогоднего турнира в Галле. После 2021 года он ни разу не проигрывал здесь в первом круге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Атмана в этом матче можно поставить за 4.25, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: Даниил, скорее всего, подтвердит статус фаворита, но есть ощущения, что ему может не хватить двух сетов для победы над французом. Атман вполне способен перевести матч в третью партию.

1.96 Победа Медведева + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Атман — Медведев позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 21,5 за 1.96.