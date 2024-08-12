Анна Калинская
Катержина Синякова
Анна Калинская
Текущая форма Калинской позволяет рассчитывать на удачное выступление на всех хардовых кортах, включая «Us Open».
На последнем старте в Торонто россиянка выступила удовлетворительно, но не смогла замахнуться на проход дальше третьего круга, поскольку после первого сета против Анисимовой она снялась с матча из-за недомогания.
При всем этом игровая дисциплина и техника выполнения сложных ударов на серьезном уровне, а количество сбоев из-за собственной расконцентрации минимальное.
В матче против крепкой китаянки Синяковой расклад сил в пользу россиянки, поскольку по качеству игры в теннис она заметно сильнее чешки.
Катарина Синякова
Хочется верить, что последние выступления Синяковой могут улучшиться в финальной трети сезона, поскольку предпосылки по весне и началу лета были весьма даже хорошие.
Но на последних стартах чешка играла явно не в тот теннис, в который умеет. За четыре последних сыгранных матча она смогла победить лишь раз, что совсем не уровень Катарины.
При всем этом в целом сезон она проводит достаточно успешно и достигла определённых успехов, как на грунте, так и на траве.
В матче против Калинской будет сложно, но у чешки есть определенные шансы на то, чтобы рассчитывать на успех на проход во второй раунд, как минимум.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Калинской — 1.55, победа Синяковой — 2.47.
Прогноз: Синякова в этой игре окажет сопротивление, но все равно победить не сможет
- 1.92Самсонова — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.74Потапова — Бюрель: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.75Павлюченкова — Жабер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Ставка: Ф1 (-3) за 1.88
Альтернативный прогноз: Есть подозрения, что этот матч может довольно серьезно затянуться
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.35