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    Синякова окажет сопротивление россиянке?

    Калинская — Синякова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч в Цинциннати 12 августа 2024 года

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    Катарина Синякова
    Россиянка Анна Калинская и чешка Катарина Синякова встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Синякова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 12 Августа 2024 года

    Анна Калинская

  • Россия
    •  Анна Калинская 18:00 Катержина Синякова

    Катержина Синякова

  • Чехия
    •

    Анна Калинская

    Текущая форма Калинской позволяет рассчитывать на удачное выступление на всех хардовых кортах, включая «Us Open».

    На последнем старте в Торонто россиянка выступила удовлетворительно, но не смогла замахнуться на проход дальше третьего круга, поскольку после первого сета против Анисимовой она снялась с матча из-за недомогания.

    При всем этом игровая дисциплина и техника выполнения сложных ударов на серьезном уровне, а количество сбоев из-за собственной расконцентрации минимальное.

    В матче против крепкой китаянки Синяковой расклад сил в пользу россиянки, поскольку по качеству игры в теннис она заметно сильнее чешки.

    Катарина Синякова

    Хочется верить, что последние выступления Синяковой могут улучшиться в финальной трети сезона, поскольку предпосылки по весне и началу лета были весьма даже хорошие.

    Прогнозы на теннис

    Но на последних стартах чешка играла явно не в тот теннис, в который умеет. За четыре последних сыгранных матча она смогла победить лишь раз, что совсем не уровень Катарины.

    При всем этом в целом сезон она проводит достаточно успешно и достигла определённых успехов, как на грунте, так и на траве.

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    В матче против Калинской будет сложно, но у чешки есть определенные шансы на то, чтобы рассчитывать на успех на проход во второй раунд, как минимум.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Калинской — 1.55, победа Синяковой — 2.47.

    Прогноз: Синякова в этой игре окажет сопротивление, но все равно победить не сможет

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.88

    Альтернативный прогноз: Есть подозрения, что этот матч может довольно серьезно затянуться

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.35

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    Калинская — Синякова: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на теннис. Синякова окажет сопротивление россиянке?
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