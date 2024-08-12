Россиянка Анна Калинская и чешка Катарина Синякова встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Синякова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Анна Калинская

Текущая форма Калинской позволяет рассчитывать на удачное выступление на всех хардовых кортах, включая «Us Open».

На последнем старте в Торонто россиянка выступила удовлетворительно, но не смогла замахнуться на проход дальше третьего круга, поскольку после первого сета против Анисимовой она снялась с матча из-за недомогания.

При всем этом игровая дисциплина и техника выполнения сложных ударов на серьезном уровне, а количество сбоев из-за собственной расконцентрации минимальное.

В матче против крепкой китаянки Синяковой расклад сил в пользу россиянки, поскольку по качеству игры в теннис она заметно сильнее чешки.

Катарина Синякова

Хочется верить, что последние выступления Синяковой могут улучшиться в финальной трети сезона, поскольку предпосылки по весне и началу лета были весьма даже хорошие.

Прогнозы на теннис

Но на последних стартах чешка играла явно не в тот теннис, в который умеет. За четыре последних сыгранных матча она смогла победить лишь раз, что совсем не уровень Катарины.

При всем этом в целом сезон она проводит достаточно успешно и достигла определённых успехов, как на грунте, так и на траве.

В матче против Калинской будет сложно, но у чешки есть определенные шансы на то, чтобы рассчитывать на успех на проход во второй раунд, как минимум.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Калинской — 1.55, победа Синяковой — 2.47.

Прогноз: Синякова в этой игре окажет сопротивление, но все равно победить не сможет

Ставка: Ф1 (-3) за 1.88

Альтернативный прогноз: Есть подозрения, что этот матч может довольно серьезно затянуться

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.35