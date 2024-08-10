Американки Эмма Наварро и Тейлор Таунсенд встретятся в четвертьфинале «тысячника» в Торонто. Матч пройдёт 10 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Таунсенд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Наварро

Американка Эмма Наварро преодолела барьер третьего круга «тысячника» в Торонто и вышла в четвертьфинал. Теннисистка из США нанесла поражение украинке Марте Костюк (7:5, 7:5).

На корте спортсменки провели 1 час и 47 минут игрового времени.

В битве за выход в четвертьфинал «тысячника» Наварро допустила семь двойных ошибок и выиграла семь тай-брейков.

В стартовом круге канадского турнира Наварро выиграла у полячки Магды Линетт (6:2, 6:4).

Прогнозы на теннис

На данный момент Эмма Наварро занимает 15 место в рейтинге WTA.

Таунсенд

Тейлор Таунсенд вышла в четвертьфинал WTA Торонто после того, как выбила из розыгрыша Елену Остапенко из Латвии (6:2, 6:1). Матч длился ровно один час.

В матче третьего круга теннисистка из США два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и выиграла 1 тай-брейк.

Таунсенд на турнире в Торонто сыграла пять матчей, выиграв у канадки Стакушич, украинки Ястремской, россиянки Эрики Андреевой и американки Бекташ.

Тейлор Таунсенд в рейтинге WTA занимает 71 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Наварро в этом матче можно поставить за 1.45, победу Таунсенд букмекеры предлагают за 2.78.

Прогноз: Наварро и Таунсенд встречались всего лишь один раз, это было на грунтовом покрытии в американском Чарльстоне в 2019 году. В том матче победу одержала Таунсенд (6:1,6:4). Теперь Наварро входит в топ-15 мирового рейтинга и наверняка сможет взять реванш у соотечественницы.

Рекомендуемая ставка: Победа Наварро с форой (-3.5) с коэффициентом 1.90.