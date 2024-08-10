Наварро
Американка Эмма Наварро преодолела барьер третьего круга «тысячника» в Торонто и вышла в четвертьфинал. Теннисистка из США нанесла поражение украинке Марте Костюк (7:5, 7:5).
На корте спортсменки провели 1 час и 47 минут игрового времени.
В битве за выход в четвертьфинал «тысячника» Наварро допустила семь двойных ошибок и выиграла семь тай-брейков.
В стартовом круге канадского турнира Наварро выиграла у полячки Магды Линетт (6:2, 6:4).
На данный момент Эмма Наварро занимает 15 место в рейтинге WTA.
Таунсенд
Тейлор Таунсенд вышла в четвертьфинал WTA Торонто после того, как выбила из розыгрыша Елену Остапенко из Латвии (6:2, 6:1). Матч длился ровно один час.
В матче третьего круга теннисистка из США два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и выиграла 1 тай-брейк.
Таунсенд на турнире в Торонто сыграла пять матчей, выиграв у канадки Стакушич, украинки Ястремской, россиянки Эрики Андреевой и американки Бекташ.
Тейлор Таунсенд в рейтинге WTA занимает 71 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Наварро в этом матче можно поставить за 1.45, победу Таунсенд букмекеры предлагают за 2.78.
Прогноз: Наварро и Таунсенд встречались всего лишь один раз, это было на грунтовом покрытии в американском Чарльстоне в 2019 году. В том матче победу одержала Таунсенд (6:1,6:4). Теперь Наварро входит в топ-15 мирового рейтинга и наверняка сможет взять реванш у соотечественницы.
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Рекомендуемая ставка: Победа Наварро с форой (-3.5) с коэффициентом 1.90.