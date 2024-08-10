Шнайдер победила Гауфф в 1/8 финала турнира в Торонто

Диана Шнайдер Фото: globallookpress.com
В матче третьего круга она одолела представительницу США Кори Гауфф. Россиянка победила со счетом 6:4, 6:1.
Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут.
У Шнайдер одна подача навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
На счету Гауфф один эйс, восемь двойных ошибок, также американка не смогла реализовать один брейк-пойнт.
В четвертьфинале Шнайдер сразится с соотечественницей Людмилой Самсоновой.
Турнир в Торонто завершится 12 августа.