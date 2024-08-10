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    Шнайдер победила Гауфф в 1/8 финала турнира в Торонто

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Кори Гауфф 
    Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Торонто (Канада).

    Диана Шнайдер
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    Диана Шнайдер

    В матче третьего круга она одолела представительницу США Кори Гауфф. Россиянка победила со счетом 6:4, 6:1.

    Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут.

    У Шнайдер одна подача навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

    На счету Гауфф один эйс, восемь двойных ошибок, также американка не смогла реализовать один брейк-пойнт.

    В четвертьфинале Шнайдер сразится с соотечественницей Людмилой Самсоновой.

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    Турнир в Торонто завершится 12 августа.

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