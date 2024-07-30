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    Азаренко хорошо разомнется перед вторым кругом?

    Баптист — Азаренко. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч в Вашингтоне 30 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баптист — Азаренко
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    Виктория Азаренко
    Американка Хейли Баптист и белоруска Виктория Азаренко встретятся в первом круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 30 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баптист — Азаренко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хейли Баптист

    Относительно молодая и все ещё перспективна Баптист располагается в конце первой сотни рейтинга. И пока не очень понятно, как она собирается выправлять сложившееся положение дел.

    Результаты по весне и лету у американки достаточно посредственные, но за счет любви к игре и страсти она продолжает выигрывать матч, в которых от Хейли победы не очень-то и ждешь.

    Примечательно, что за семь последних матчей на синтетике американская теннисистка проиграла всего лишь два раза.

    Она начала турнир с двух побед в квалификации и постарается доставить максимум сложностей титулованной белоруске Азаренко.

    Виктория Азаренко

    Весьма радует, что Азаренко уже который год продолжает держать марку, и из двадцатки сильнейших выбывает лишь по большим праздникам.

    Прогнозы на теннис

    Последний сыгранный турнир для Вики прошел на траве в Берлине, и там белорусская спортсменка добралась до полуфинала, где была обыграна россиянкой Калинской.

    На американской синтетике Азаренко любит и умеет играть, поэтому нет сомнений, что она на этом старте выступит достойно.

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    В первом круге играть против молодой Баптист и пока что совсем неясно, за счет чего Хейли может навязать борьбу белорусской теннисистке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Баптист — 3.85, победа Азаренко — 1.27.

    Прогноз: Белоруска не позволит американке делать на корте ничего

    Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.86

    Альтернативный прогноз: Игра не продлится много времени

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.38

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    Баптист — Азаренко: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на теннис. Азаренко хорошо разомнется перед вторым кругом?
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