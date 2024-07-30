Хейли Баптист
Относительно молодая и все ещё перспективна Баптист располагается в конце первой сотни рейтинга. И пока не очень понятно, как она собирается выправлять сложившееся положение дел.
Результаты по весне и лету у американки достаточно посредственные, но за счет любви к игре и страсти она продолжает выигрывать матч, в которых от Хейли победы не очень-то и ждешь.
Примечательно, что за семь последних матчей на синтетике американская теннисистка проиграла всего лишь два раза.
Она начала турнир с двух побед в квалификации и постарается доставить максимум сложностей титулованной белоруске Азаренко.
Виктория Азаренко
Весьма радует, что Азаренко уже который год продолжает держать марку, и из двадцатки сильнейших выбывает лишь по большим праздникам.
Последний сыгранный турнир для Вики прошел на траве в Берлине, и там белорусская спортсменка добралась до полуфинала, где была обыграна россиянкой Калинской.
На американской синтетике Азаренко любит и умеет играть, поэтому нет сомнений, что она на этом старте выступит достойно.
В первом круге играть против молодой Баптист и пока что совсем неясно, за счет чего Хейли может навязать борьбу белорусской теннисистке.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Баптист — 3.85, победа Азаренко — 1.27.
Прогноз: Белоруска не позволит американке делать на корте ничего
- 1.96Музетти — Навоне: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.17Зверев — Махач: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.07Дрейпер — Фриц: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.86
Альтернативный прогноз: Игра не продлится много времени
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.38