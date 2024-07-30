Американка Хейли Баптист и белоруска Виктория Азаренко встретятся в первом круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 30 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баптист — Азаренко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хейли Баптист

Относительно молодая и все ещё перспективна Баптист располагается в конце первой сотни рейтинга. И пока не очень понятно, как она собирается выправлять сложившееся положение дел.

Результаты по весне и лету у американки достаточно посредственные, но за счет любви к игре и страсти она продолжает выигрывать матч, в которых от Хейли победы не очень-то и ждешь.

Примечательно, что за семь последних матчей на синтетике американская теннисистка проиграла всего лишь два раза.

Она начала турнир с двух побед в квалификации и постарается доставить максимум сложностей титулованной белоруске Азаренко.

Виктория Азаренко

Весьма радует, что Азаренко уже который год продолжает держать марку, и из двадцатки сильнейших выбывает лишь по большим праздникам.

Прогнозы на теннис

Последний сыгранный турнир для Вики прошел на траве в Берлине, и там белорусская спортсменка добралась до полуфинала, где была обыграна россиянкой Калинской.

На американской синтетике Азаренко любит и умеет играть, поэтому нет сомнений, что она на этом старте выступит достойно.

В первом круге играть против молодой Баптист и пока что совсем неясно, за счет чего Хейли может навязать борьбу белорусской теннисистке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Баптист — 3.85, победа Азаренко — 1.27.

Прогноз: Белоруска не позволит американке делать на корте ничего

Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.86

Альтернативный прогноз: Игра не продлится много времени

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.38