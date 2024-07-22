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    Сможет ли Махач выиграть у Монтейро?

    Монтейро — Махач. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Умаге 22 июля 2024 года

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    Тиаго Монтейро
    Бразилец Тиаго Монтейро сыграет против чеха Томаша Махача в первом круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 22 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Монтейро — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Умаг. Мужчины 22 Июля 2024 года

    Тьяго Монтейро

  • Бразилия
    •  Тьяго Монтейро 17:30 Томаш Махац (Чехия)

    Томаш Махац (Чехия)

  • Умаг. Мужчины
    •

    Монтейро

    Тиаго на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире в Бостаде.

    Очевидно, что для него это успех, но у бразильца наверняка остался осадок. Дело в том, что во втором круге он почти разгромил Каспера Рууда (6:3, 6:3), но эта история не получила правильного развития.

    В четвертьфинале Монтейро неожиданно проиграл хорвату Луе Айдуковича — 2:6, 6:4, 4:6.

    Победа над Руудом не стала большим сюрпризом, учитывая весенние подвиги Монтейро.

    Прогнозы на теннис

    В конце апреля 79-я ракетка мира выиграл в Мадриде у Стефаноса Циципаса, а на «тысячнике» в Риме прошел три раунда, после чего уступил китайцу Чжичжэню Чжану.

    Махач

    Томаш тем временем пока ни разу не играл после поражения от Романа Сафиуллина во втором круге Уимблдона.

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    • После Ролан Гаррос, на котором он прошел два раунда, теннисист из Чехии до сих пор провел лишь три матча. В одном из них он проиграл французу Артуру Фису на старте турнира в Галле.

    В текущем сезоне одним из главных успехов Махача пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.

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    В мае 23-летний Махач дошел до финала на грунтовом турнире в Женеве. В полуфинале он одержал победу над Новаком Джоковичем со счетом 6:4, 0:6, 6:1.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монтейро в этом матче можно поставить за 1.99, победу Махача букмекеры предлагают за 1.82.

    Прогноз: скорее всего, это будет один из самых напряженных матчей первого раунда в Умаге. Вполне вероятно, что чеху и бразильцу не хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

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    Монтейро — Махач: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 22.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Махач выиграть у Монтейро?
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