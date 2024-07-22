Бразилец Тиаго Монтейро сыграет против чеха Томаша Махача в первом круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 22 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Монтейро — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Монтейро

Тиаго на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире в Бостаде.

Очевидно, что для него это успех, но у бразильца наверняка остался осадок. Дело в том, что во втором круге он почти разгромил Каспера Рууда (6:3, 6:3), но эта история не получила правильного развития.

В четвертьфинале Монтейро неожиданно проиграл хорвату Луе Айдуковича — 2:6, 6:4, 4:6.

Победа над Руудом не стала большим сюрпризом, учитывая весенние подвиги Монтейро.

Прогнозы на теннис

В конце апреля 79-я ракетка мира выиграл в Мадриде у Стефаноса Циципаса, а на «тысячнике» в Риме прошел три раунда, после чего уступил китайцу Чжичжэню Чжану.

Махач

Томаш тем временем пока ни разу не играл после поражения от Романа Сафиуллина во втором круге Уимблдона.

После Ролан Гаррос, на котором он прошел два раунда, теннисист из Чехии до сих пор провел лишь три матча. В одном из них он проиграл французу Артуру Фису на старте турнира в Галле.

В текущем сезоне одним из главных успехов Махача пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.

В мае 23-летний Махач дошел до финала на грунтовом турнире в Женеве. В полуфинале он одержал победу над Новаком Джоковичем со счетом 6:4, 0:6, 6:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монтейро в этом матче можно поставить за 1.99, победу Махача букмекеры предлагают за 1.82.

Прогноз: скорее всего, это будет один из самых напряженных матчей первого раунда в Умаге. Вполне вероятно, что чеху и бразильцу не хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.