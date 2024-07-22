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    Коболли и Навоне проведут три напряженных сета?

    Навоне — Коболли. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Умаге 22 июля 2024 года

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    Флавио Коболли
    Итальянец Флавио Коболли сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 22 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Навоне — Коболли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Умаг. Мужчины 22 Июля 2024 года

    Mariano Navone

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    •  Mariano Navone 19:00 Флавио Коболли (Италия)

    Флавио Коболли (Италия)

  • Умаг. Мужчины
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    Навоне

    Аргентинский теннисист на прошлой неделе стал участником одного из самых эпичных матчей сезона.

    В минувшую пятницу Мариано проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде — 6:7, 7:5, 7:5. Противостояние с грунтовым королем продолжалось четыре часа.

    В третьем сете Навоне уступал 2:5, потом сделал 5:5, но в итоге все равно проиграл 38-летнему испанцу.

    Прогнозы на теннис

    Несмотря на результат, Навоне в очередной раз напомнил, насколько он опасен на грунте. В текущем сезоне он выиграл на этом покрытии 26 матчей из 38-ми.

    Коболли

    Флавио на прошлой неделе прошел один раунд на турнире ATP 500 в Гамбурге.

    Очевидно, что итальянец рассчитывал на другой результат. В первом матче он с трудом выиграл у немца Даниэля Альтмайера, после чего уступил китвйцу Чжичжэню Чжану (1:6, 6:7).

    Примечательно, что в этом сезоне Коболли не выиграл ни одного матча только на двух грунтовых турнирах — в Монте-Карло и Барселоне.

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    Лучшим результатом 22-летнего Коболли пока остается выход в полуфинал турнира в Женеве. Также стоит отметить, что на «Мастерсе» в Мадриде он обыграл двух чилийцев — Алехандро Табило и Николаса Харри.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.13, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: в данном случае сложно спрогнозировать исход, но при этом логично предположить, что зрителям точно понравится матч между итальянцем и аргентинцем. Оба неплохо играют на грунте, поэтому здесь точно не будет скучно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.

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    Навоне — Коболли: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 22.07.2024. Прогнозы на теннис. Коболли и Навоне проведут три напряженных сета?
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