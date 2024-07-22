Mariano Navone
Флавио Коболли (Италия)
Навоне
Аргентинский теннисист на прошлой неделе стал участником одного из самых эпичных матчей сезона.
В минувшую пятницу Мариано проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде — 6:7, 7:5, 7:5. Противостояние с грунтовым королем продолжалось четыре часа.
В третьем сете Навоне уступал 2:5, потом сделал 5:5, но в итоге все равно проиграл 38-летнему испанцу.
Несмотря на результат, Навоне в очередной раз напомнил, насколько он опасен на грунте. В текущем сезоне он выиграл на этом покрытии 26 матчей из 38-ми.
Коболли
Флавио на прошлой неделе прошел один раунд на турнире ATP 500 в Гамбурге.
Очевидно, что итальянец рассчитывал на другой результат. В первом матче он с трудом выиграл у немца Даниэля Альтмайера, после чего уступил китвйцу Чжичжэню Чжану (1:6, 6:7).
Примечательно, что в этом сезоне Коболли не выиграл ни одного матча только на двух грунтовых турнирах — в Монте-Карло и Барселоне.
Лучшим результатом 22-летнего Коболли пока остается выход в полуфинал турнира в Женеве. Также стоит отметить, что на «Мастерсе» в Мадриде он обыграл двух чилийцев — Алехандро Табило и Николаса Харри.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.13, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: в данном случае сложно спрогнозировать исход, но при этом логично предположить, что зрителям точно понравится матч между итальянцем и аргентинцем. Оба неплохо играют на грунте, поэтому здесь точно не будет скучно.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.