Итальянец Флавио Коболли сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 22 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Навоне — Коболли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Навоне

Аргентинский теннисист на прошлой неделе стал участником одного из самых эпичных матчей сезона.

В минувшую пятницу Мариано проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде — 6:7, 7:5, 7:5. Противостояние с грунтовым королем продолжалось четыре часа.

В третьем сете Навоне уступал 2:5, потом сделал 5:5, но в итоге все равно проиграл 38-летнему испанцу.

Прогнозы на теннис

Несмотря на результат, Навоне в очередной раз напомнил, насколько он опасен на грунте. В текущем сезоне он выиграл на этом покрытии 26 матчей из 38-ми.

Коболли

Флавио на прошлой неделе прошел один раунд на турнире ATP 500 в Гамбурге.

Очевидно, что итальянец рассчитывал на другой результат. В первом матче он с трудом выиграл у немца Даниэля Альтмайера, после чего уступил китвйцу Чжичжэню Чжану (1:6, 6:7).

Примечательно, что в этом сезоне Коболли не выиграл ни одного матча только на двух грунтовых турнирах — в Монте-Карло и Барселоне.

Лучшим результатом 22-летнего Коболли пока остается выход в полуфинал турнира в Женеве. Также стоит отметить, что на «Мастерсе» в Мадриде он обыграл двух чилийцев — Алехандро Табило и Николаса Харри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.13, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: в данном случае сложно спрогнозировать исход, но при этом логично предположить, что зрителям точно понравится матч между итальянцем и аргентинцем. Оба неплохо играют на грунте, поэтому здесь точно не будет скучно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.