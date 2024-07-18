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    Сможет ли Чжан выйти в четвертьфинал в Гамбурге?

    Коболли — Чжан. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Гамбурге 18 июля 2024 года

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    Чжичжэнь Чжан
    Итальянец Флавио Коболли сыграет против китайца Чжичжэня Чжана во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 18 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коболли

    Флавио в начале недели с трудом выиграл у немца Даниэля Альтмайера — 6:4, 6:7, 6:3.

    Итальянец мог закрывать матч во втором сете, но не реализовал матчбол на тай-брейке при счете 6:5.

    Но здесь надо отдать должное Коболли — после этого он уверенно провел решающий сет. И с выносливостью, и с психологией у парня все в порядке.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатам Коболли на грунте в текущем сезоне пока остается выход в третий круг «тысячника» в Мадриде. На турнире в Женеве он дошел до полуфинала.

    Чжан

    Китайский теннисист в первом круге одержал победу над Тиаго Сейботом-Уайлдом — 7:6, 6:0.

    Бразилец отлично играл в первом сете, в какой-то момент даже вел с брейком, а во втором, по всей видимости, начали сказываться последствия травмы, которую он получил на прошлой неделе в Брауншвейге.

    В общем, очень похоже на то, что соперник Чжана был не в лучшей форме. В этом плане представителю Поднебесной повезло.

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    В прошлом году Чжан дошел в Гамбурге до полуфинала. Есть подозрение, что на этой неделе он как минимум повторит этот результат.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.93, победу Чжана букмекеры предлагают за 1.88.

    Прогноз: китаец действительно здорово играет на грунте. Достаточно вспомнить, что в мае он дошел до четвертьфинала в Риме, а потом выиграл два матча на Ролан Гаррос. Итальянца ждет сложный матч.

    Рекомендуемая ставка: победа Чжана с форой по геймам (-1,5) за 2.06.

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