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    Пера не позволит немке поднять голову?

    Корпач — Пера. Прогноз (к. 1.77) на теннис

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    Бернарда Пера
    Немка Тамара Корпач и американка Бернарда Пера встретятся в первом круге турнира в Будапеште. Матч пройдет 16 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Корпач — Пера, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Будапешт. Женщины 16 Июля 2024 года

    Тамара Корпач (Германия)

  • Будапешт. Женщины
    •  Тамара Корпач (Германия) 14:00 Бернарда Пера

    Бернарда Пера

  • США
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    Тамара Корпач

    В этом году результаты Корпач никак не могут соревноваться с её показателями год назад, но определённый уровень игры она все же может демонстрировать.

    После провального отрезка с начала марта по начало июля. Когда немка смогла одержать всего лишь одну победу за десять матчей, она немного пришла в себя и на прошлой неделе в Бостаде дошла даже до четвертьфинала.

    На её пути стала дерзкая и молодая испанка Парризас-Диас, которая смогла склонить чашу весов в свою пользу по итогам трех сетов.

    Есть надежды, что на соревновании в Будапеште Тамара сможет сохранить хорошее настроение на встречу против Пера и на равных побороться с более сильной соперницей.

    Бернарда Пера

    С начала календарного года Пера испытывала серьезные проблемы с достижением приемлемых результатов.

    Прогнозы на теннис

    Однако с приближением травяного сезона её теннис заиграл новыми красками, и перед «Уимблдоном» в итальянской Гайбе американка добралась до финала, где проиграла в матчте за титул Алисии Паркс.

    На «Уимблдоне» ей удалось пройти сильных Потапову и Гарсию, но в матче третьего круга на её пути встала Остапенко.

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    Хочется верить, что на турнире в Венгрии она сможет серьёзно пошуметь. Тем более, что соперница для первого круга вполне себе проходимая.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Корпач — 3.08, победа Пера — 1.38.

    Прогноз: Пера не упустит возможности забрать этот матч себе

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.77

    Альтернативный прогноз: Упорного матча между этими спортсменками не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.13

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    Корпач — Пера: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на теннис. Пера не позволит немке поднять голову?
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