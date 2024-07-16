Немка Тамара Корпач и американка Бернарда Пера встретятся в первом круге турнира в Будапеште. Матч пройдет 16 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Корпач — Пера, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тамара Корпач

В этом году результаты Корпач никак не могут соревноваться с её показателями год назад, но определённый уровень игры она все же может демонстрировать.

После провального отрезка с начала марта по начало июля. Когда немка смогла одержать всего лишь одну победу за десять матчей, она немного пришла в себя и на прошлой неделе в Бостаде дошла даже до четвертьфинала.

На её пути стала дерзкая и молодая испанка Парризас-Диас, которая смогла склонить чашу весов в свою пользу по итогам трех сетов.

Есть надежды, что на соревновании в Будапеште Тамара сможет сохранить хорошее настроение на встречу против Пера и на равных побороться с более сильной соперницей.

Бернарда Пера

С начала календарного года Пера испытывала серьезные проблемы с достижением приемлемых результатов.

Прогнозы на теннис

Однако с приближением травяного сезона её теннис заиграл новыми красками, и перед «Уимблдоном» в итальянской Гайбе американка добралась до финала, где проиграла в матчте за титул Алисии Паркс.

На «Уимблдоне» ей удалось пройти сильных Потапову и Гарсию, но в матче третьего круга на её пути встала Остапенко.

Хочется верить, что на турнире в Венгрии она сможет серьёзно пошуметь. Тем более, что соперница для первого круга вполне себе проходимая.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Корпач — 3.08, победа Пера — 1.38.

Прогноз: Пера не упустит возможности забрать этот матч себе

Ставка: Ф2 (-3) за 1.77

Альтернативный прогноз: Упорного матча между этими спортсменками не получится

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.13