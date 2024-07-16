Тамара Корпач (Германия)
Бернарда Пера
Тамара Корпач
В этом году результаты Корпач никак не могут соревноваться с её показателями год назад, но определённый уровень игры она все же может демонстрировать.
После провального отрезка с начала марта по начало июля. Когда немка смогла одержать всего лишь одну победу за десять матчей, она немного пришла в себя и на прошлой неделе в Бостаде дошла даже до четвертьфинала.
На её пути стала дерзкая и молодая испанка Парризас-Диас, которая смогла склонить чашу весов в свою пользу по итогам трех сетов.
Есть надежды, что на соревновании в Будапеште Тамара сможет сохранить хорошее настроение на встречу против Пера и на равных побороться с более сильной соперницей.
Бернарда Пера
С начала календарного года Пера испытывала серьезные проблемы с достижением приемлемых результатов.
Однако с приближением травяного сезона её теннис заиграл новыми красками, и перед «Уимблдоном» в итальянской Гайбе американка добралась до финала, где проиграла в матчте за титул Алисии Паркс.
На «Уимблдоне» ей удалось пройти сильных Потапову и Гарсию, но в матче третьего круга на её пути встала Остапенко.
Хочется верить, что на турнире в Венгрии она сможет серьёзно пошуметь. Тем более, что соперница для первого круга вполне себе проходимая.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Корпач — 3.08, победа Пера — 1.38.
Прогноз: Пера не упустит возможности забрать этот матч себе
- 2.26Надаль — Борг: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.81Томлянович — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.84Рус — Тревизан: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-3) за 1.77
Альтернативный прогноз: Упорного матча между этими спортсменками не получится
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.13