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    Медьедович снова обыграет Хюслера?

    Хюслер — Медьедович. Ставка (к. 2.36) и прогноз на турнир в Гштаде 15 июля 2024 года

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    Хамад Медьедович
    Серб Хамад Медьедович сыграет против швейцарца Марк-Андре Хюслера в первом круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 15 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хюслер — Медьедович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хюслер

    В этом году у швейцарца было несколько неплохих результатов, но его главную проблему они не решили.

    Марк-Андреа свалился в рейтинге уже даже за пределы топ-200. Эту неделю он начал в статусе 226-й ракетки мира.

    Но чересчур акцентировать на этом внимание тоже не стоит. Хюслера даже сейчас нельзя недооценивать, особенно на грунте. На этом покрытии в 2024-м он выиграл 13 матчей из 21.

    Прогнозы на теннис

    В апреле Хюслер выиграл два матча на престижном «челленджере» в Мадриде и дошел до четвертьфинала в Мюнхене

    Медьедович

    У Хамада на прошлой неделе была не самая удачная попытка приблизиться к топ-100.

    Сербский теннисист проиграл перуанцу Игнасио Бусе в четвертьфинале «челленджера» в Зальцбурге — 7:6, 3:6, 4:6. Этот результат, мягко говоря, удивил.

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    • В июне Медьедович выиграл один матч в Штутгарте и не прошел квалификацию на Уимблдоне, уступив во втором раунде казахстанцу Бейбиту Жукаеву.

    Но также стоит отметить, что Медьедович в текущем сезоне неплохо играет на грунте — сейчас у него 13 побед и пять поражений на этом покрытии.

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    В мае Хамад выиграл два матча в основной сетке «тысячника» в Риме и прошел сложную квалификацию на Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хюслера в этом матче можно поставить за 2.87, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 1.42.

    Прогноз: на прошлой неделе 20-летний серб выиграл у швейцарца во втором круге «челленджера» в Зальцбурге со счетом 6:3, 7:6.

    Не факт, что Хюслер возьмет реванш, но предстоящий матч точно не станет для Медьедовича легкой прогулкой.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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