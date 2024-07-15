Серб Хамад Медьедович сыграет против швейцарца Марк-Андре Хюслера в первом круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 15 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хюслер — Медьедович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хюслер

В этом году у швейцарца было несколько неплохих результатов, но его главную проблему они не решили.

Марк-Андреа свалился в рейтинге уже даже за пределы топ-200. Эту неделю он начал в статусе 226-й ракетки мира.

Но чересчур акцентировать на этом внимание тоже не стоит. Хюслера даже сейчас нельзя недооценивать, особенно на грунте. На этом покрытии в 2024-м он выиграл 13 матчей из 21.

Прогнозы на теннис

В апреле Хюслер выиграл два матча на престижном «челленджере» в Мадриде и дошел до четвертьфинала в Мюнхене

Медьедович

У Хамада на прошлой неделе была не самая удачная попытка приблизиться к топ-100.

Сербский теннисист проиграл перуанцу Игнасио Бусе в четвертьфинале «челленджера» в Зальцбурге — 7:6, 3:6, 4:6. Этот результат, мягко говоря, удивил.

В июне Медьедович выиграл один матч в Штутгарте и не прошел квалификацию на Уимблдоне, уступив во втором раунде казахстанцу Бейбиту Жукаеву.

Но также стоит отметить, что Медьедович в текущем сезоне неплохо играет на грунте — сейчас у него 13 побед и пять поражений на этом покрытии.

В мае Хамад выиграл два матча в основной сетке «тысячника» в Риме и прошел сложную квалификацию на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хюслера в этом матче можно поставить за 2.87, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: на прошлой неделе 20-летний серб выиграл у швейцарца во втором круге «челленджера» в Зальцбурге со счетом 6:3, 7:6.

Не факт, что Хюслер возьмет реванш, но предстоящий матч точно не станет для Медьедовича легкой прогулкой.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.