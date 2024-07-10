Рахимова выйдет в четвертьфинал в Бостаде?

Рахимова
Камилла после двух неудачных попыток наконец-то смола выйти во второй раунд в Бостаде.
Во вторник российская теннисистка одержала победу над словенкой Вероникой Эрьявец — 6:1, 7:5.
В этом матче Рахимова не отдала ни гейма на подаче, несмотря на то, что у соперницы было пять брейк-пойнтов.
Судя по результатам этого сезона, Рахимовой комфортно играть на грунте. В мае она дошла до четвертьфинала в Парме и до полуфинала в Рабате, а в начале апреля остановилась в шаге от финала в Боготе.
Ли
Американская теннисистка в первом раунде легко переиграла Ребекку Шрамкову — 6:2, 6:2.
В данном случае удивляет разница в счете. Два месяца назад словацкая теннисистка прошла сложную квалификацию и выиграла два матча на «тысячнике» в Риме.
Ли в каком-то смысле повезло, потому что у соперницы явно был не лучший день.
Но также стоит отметить, что в этом сезоне Ли неплохо выступает на грунте, пусть и не на самых престижных турнирах.
В середине июня Энн взяла титул в испанской Валенсии. Например, во втором раунде она выиграла у Мартины Тревизан, а в решающем матче остановила Викторию Томову.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 2.12, победу Ли букмекеры предлагают за 1.67.
Прогноз: четыре года назад Камилла выиграла у Энн в квалификации Ролан Гаррос. В том матче девушки провели три напряженных сета. Скорее всего, по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.86.