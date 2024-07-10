Рахимова выйдет в четвертьфинал в Бостаде?

Россиянка Камилла Рахимова сыграет против американки Энн Ли во втором круге грунтового турнира WTA 125 в шведском Бостаде. Матч пройдет 10 июля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Ли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рахимова

Камилла после двух неудачных попыток наконец-то смола выйти во второй раунд в Бостаде.

Во вторник российская теннисистка одержала победу над словенкой Вероникой Эрьявец — 6:1, 7:5.

В этом матче Рахимова не отдала ни гейма на подаче, несмотря на то, что у соперницы было пять брейк-пойнтов.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Судя по результатам этого сезона, Рахимовой комфортно играть на грунте. В мае она дошла до четвертьфинала в Парме и до полуфинала в Рабате, а в начале апреля остановилась в шаге от финала в Боготе.

Ли

Американская теннисистка в первом раунде легко переиграла Ребекку Шрамкову — 6:2, 6:2.

В данном случае удивляет разница в счете. Два месяца назад словацкая теннисистка прошла сложную квалификацию и выиграла два матча на «тысячнике» в Риме.

Ли в каком-то смысле повезло, потому что у соперницы явно был не лучший день.

Но также стоит отметить, что в этом сезоне Ли неплохо выступает на грунте, пусть и не на самых престижных турнирах.

В середине июня Энн взяла титул в испанской Валенсии. Например, во втором раунде она выиграла у Мартины Тревизан, а в решающем матче остановила Викторию Томову.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 2.12, победу Ли букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: четыре года назад Камилла выиграла у Энн в квалификации Ролан Гаррос. В том матче девушки провели три напряженных сета. Скорее всего, по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.86.