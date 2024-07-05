Андрееску сможет взять реванш за поражение в Париже?

Итальянка Ясмина Паолини и канадка Бьянка Андрееску встретятся в третьем круге «Уимблдона». Матч пройдет 05 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Андрееску, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ясмина Паолини

Последние результаты Паолини действительно впечатляют, хотя ещё год назад казалось, что первая двадцатка рейтинга для неё является пределом.

Сейчас же у итальянки за 12 последних матчей всего лишь два поражения, и останавливаться на достигнутом она не собирается.

Она легко расправилась с испанкой Соррибес-Тормо и бельгийкой Миннен. По сыгранным матчам было видно, что у неё имеется определенный запас прочности

С Андрееску будет интересный матч, который не закончится быстро в пользу одной из спортсменок.

Бьянка Андрееску

За прошедшие полгода Андрееску провела действительно серьезную работу над физикой и тактикой, и сейчас у нее практически не случается с ходов с ранних дистанций.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На «Ролан Гаррос» канадка смогла пробиться аж в третий раунд соревнований, где на её пути стала… Паолини.

На кортах в Лондоне Бьянка смогла справиться с румынкой Кристиан и чешкой Носковой, хотя в победу над последней не верил практически никто.

Небольшие надежды на то, что Андрееску сможет взять реванш у Паолини за поражение во Франции, все же есть.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фавориткой итальянскую теннисистку и в этом поединке: победа Паолини — 1.75, победа Андрееску — 2.08.

Прогноз: Паолини не позволит победить канадке

Ставка: П1 за 1.75

Альтернативный прогноз: В этом матче получится борьба, которая будет длиться всю встречу

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.32