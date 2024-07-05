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    Андрееску сможет взять реванш за поражение в Париже?

    Паолини — Андрееску. Ставка (к. 2.08) и прогноз на матч третьего круга «Уимблдона», 05 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Паолини — Андрееску
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    Бьянка Андрееску
    Итальянка Ясмина Паолини и канадка Бьянка Андрееску встретятся в третьем круге «Уимблдона». Матч пройдет 05 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Андрееску, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ясмина Паолини

    Последние результаты Паолини действительно впечатляют, хотя ещё год назад казалось, что первая двадцатка рейтинга для неё является пределом.

    Сейчас же у итальянки за 12 последних матчей всего лишь два поражения, и останавливаться на достигнутом она не собирается.

    Она легко расправилась с испанкой Соррибес-Тормо и бельгийкой Миннен. По сыгранным матчам было видно, что у неё имеется определенный запас прочности

    С Андрееску будет интересный матч, который не закончится быстро в пользу одной из спортсменок.

    Бьянка Андрееску

    За прошедшие полгода Андрееску провела действительно серьезную работу над физикой и тактикой, и сейчас у нее практически не случается с ходов с ранних дистанций.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На «Ролан Гаррос» канадка смогла пробиться аж в третий раунд соревнований, где на её пути стала… Паолини.

    На кортах в Лондоне Бьянка смогла справиться с румынкой Кристиан и чешкой Носковой, хотя в победу над последней не верил практически никто.

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    Небольшие надежды на то, что Андрееску сможет взять реванш у Паолини за поражение во Франции, все же есть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фавориткой итальянскую теннисистку и в этом поединке: победа Паолини — 1.75, победа Андрееску — 2.08.

    Прогноз: Паолини не позволит победить канадке

    Ставка: П1 за 1.75

    Альтернативный прогноз: В этом матче получится борьба, которая будет длиться всю встречу

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.32

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    Паолини — Андрееску: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на теннис. Андрееску сможет взять реванш за поражение в Париже?
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