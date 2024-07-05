Андрееску сможет взять реванш за поражение в Париже?

Ясмина Паолини
Последние результаты Паолини действительно впечатляют, хотя ещё год назад казалось, что первая двадцатка рейтинга для неё является пределом.
Сейчас же у итальянки за 12 последних матчей всего лишь два поражения, и останавливаться на достигнутом она не собирается.
Она легко расправилась с испанкой Соррибес-Тормо и бельгийкой Миннен. По сыгранным матчам было видно, что у неё имеется определенный запас прочности
С Андрееску будет интересный матч, который не закончится быстро в пользу одной из спортсменок.
Бьянка Андрееску
За прошедшие полгода Андрееску провела действительно серьезную работу над физикой и тактикой, и сейчас у нее практически не случается с ходов с ранних дистанций.
На «Ролан Гаррос» канадка смогла пробиться аж в третий раунд соревнований, где на её пути стала… Паолини.
На кортах в Лондоне Бьянка смогла справиться с румынкой Кристиан и чешкой Носковой, хотя в победу над последней не верил практически никто.
Небольшие надежды на то, что Андрееску сможет взять реванш у Паолини за поражение во Франции, все же есть.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фавориткой итальянскую теннисистку и в этом поединке: победа Паолини — 1.75, победа Андрееску — 2.08.
Прогноз: Паолини не позволит победить канадке
- 2.12Радукану — Саккари: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.83Костюк — Киз: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.54Пол — Бублик: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 1.75
Альтернативный прогноз: В этом матче получится борьба, которая будет длиться всю встречу
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.32