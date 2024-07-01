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    Шелтон проиграет 150-й ракетке мира?

    Беллуччи — Шелтон. Ставка (к. 3.32) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Беллуччи — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Беллуччи — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Беллуччи

    Маттиа — один из дебютантов основной сетки британского мэйджора. В отличие от прошлого сезона, в этом ему удалось пройти непростую квалификацию.

    В решающем раунде отбора итальянский теннисист выиграл у бывшей седьмой ракетки мира Давида Гоффена.

    В остальных матчах Беллуччи переиграл хорвата Дуе Айдуковича и испанца Бернабе Сапату-Миральеса.

    В начале июня 23-летний Беллуччи уступил в Сербитоне американцу Брэндону Накашиме на решающем тай-брейке.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Зато в середине месяца Маттиа дошел до полуфинала на «челленджере» в Ноттингеме.

    Шелтон

    Бен тем временем совсем не впечатлил на недавних травяных турнирах. Есть подозрение, что ему не очень комфортно на этом покрытии.

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    • В Штутгарте 14-я ракетка мира уступил на старте турнира австралийцу Джеймсу Дакворту.

    На престижном турнире в Лондоне Шелтон тоже не прошел первый круг — здесь он проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару.

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    На Мальорке 21-летний Шелтон начал с разгромной победы над Ринки Хиджикатой, после чего уступил 289-й ракетке мира Полу Джаббу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить за 3.32, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.33.

    Прогноз: скорее всего, это один из тех матчей, где фаворит может разочаровать не только игрой, но и результатом. Поражение Шелтона не станет большим сюрпризом.

    Рекомендуемая ставка: победа Беллуччи за 3.32.

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    Беллуччи — Шелтон: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Шелтон проиграет 150-й ракетке мира?
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