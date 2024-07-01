Беллуччи
Маттиа — один из дебютантов основной сетки британского мэйджора. В отличие от прошлого сезона, в этом ему удалось пройти непростую квалификацию.
В решающем раунде отбора итальянский теннисист выиграл у бывшей седьмой ракетки мира Давида Гоффена.
В остальных матчах Беллуччи переиграл хорвата Дуе Айдуковича и испанца Бернабе Сапату-Миральеса.
В начале июня 23-летний Беллуччи уступил в Сербитоне американцу Брэндону Накашиме на решающем тай-брейке.
Зато в середине месяца Маттиа дошел до полуфинала на «челленджере» в Ноттингеме.
Шелтон
Бен тем временем совсем не впечатлил на недавних травяных турнирах. Есть подозрение, что ему не очень комфортно на этом покрытии.
В Штутгарте 14-я ракетка мира уступил на старте турнира австралийцу Джеймсу Дакворту.
На престижном турнире в Лондоне Шелтон тоже не прошел первый круг — здесь он проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару.
На Мальорке 21-летний Шелтон начал с разгромной победы над Ринки Хиджикатой, после чего уступил 289-й ракетке мира Полу Джаббу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить за 3.32, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.33.
Прогноз: скорее всего, это один из тех матчей, где фаворит может разочаровать не только игрой, но и результатом. Поражение Шелтона не станет большим сюрпризом.
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Рекомендуемая ставка: победа Беллуччи за 3.32.