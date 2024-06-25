Серб Миомир Кецманович сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кецманович — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кецманович

Миомир, может, и не собирался играть на неделе перед Уимблдоном, но после недавних неудач ему пришлось немного скорректировать планы.

Сербский теннисист не прошел ни одного раунда на недавних турнирах в нидерландском Хертогенбосе и немецком Галле.

В первом случае Кецманович проиграл Таллону Грикспору в матче, где было сразу три тай-брейка. А на прошлой неделе он уступил итальянцу Лоренцо Сонего — на двух тай-брейках.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в прошлом году Кецманович добрался на Мальорке до четвертьфинала.

Чжан

Чжичжэнь по итогам минувшей недели обновил личный рекорд и теперь занимает в рейтинге 33-е место.

Китайский теннисист дошел до полуфинала на турнире в Галле.

Главную сенсацию Чжан преподнес во втором круге, когда одержал победу над Даниилом Медведевым (6:3, 2:6, 7:6). В решающем сете россиянин вел с брейком, но в итоге представитель Поднебесной совершил камбэк.

В 1/2 финала Чжичжэнь проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру (4:6, 6:7). Несмотря на результат, здесь он тоже выглядел достойно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.82, победу Чжана букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: по всей видимости, Миомир продлит серию матчей с тай-брейками. Но при этом не факт, что серб прервет серию поражений.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.