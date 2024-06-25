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    Кецманович продлит серию матчей с тай-брейками?

    Кецманович — Чжан. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Истборне 25 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кецманович — Чжан
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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кецманович — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кецманович

    Миомир, может, и не собирался играть на неделе перед Уимблдоном, но после недавних неудач ему пришлось немного скорректировать планы.

    Сербский теннисист не прошел ни одного раунда на недавних турнирах в нидерландском Хертогенбосе и немецком Галле.

    В первом случае Кецманович проиграл Таллону Грикспору в матче, где было сразу три тай-брейка. А на прошлой неделе он уступил итальянцу Лоренцо Сонего — на двух тай-брейках.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в прошлом году Кецманович добрался на Мальорке до четвертьфинала.

    Чжан

    Чжичжэнь по итогам минувшей недели обновил личный рекорд и теперь занимает в рейтинге 33-е место.

    Китайский теннисист дошел до полуфинала на турнире в Галле.

    Главную сенсацию Чжан преподнес во втором круге, когда одержал победу над Даниилом Медведевым (6:3, 2:6, 7:6). В решающем сете россиянин вел с брейком, но в итоге представитель Поднебесной совершил камбэк.

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    В 1/2 финала Чжичжэнь проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру (4:6, 6:7). Несмотря на результат, здесь он тоже выглядел достойно.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.82, победу Чжана букмекеры предлагают за 1.99.

    Прогноз: по всей видимости, Миомир продлит серию матчей с тай-брейками. Но при этом не факт, что серб прервет серию поражений.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.

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    Кецманович — Чжан: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 25.06.2024. Прогнозы на теннис. Кецманович продлит серию матчей с тай-брейками?
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