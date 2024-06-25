Кецманович
Миомир, может, и не собирался играть на неделе перед Уимблдоном, но после недавних неудач ему пришлось немного скорректировать планы.
Сербский теннисист не прошел ни одного раунда на недавних турнирах в нидерландском Хертогенбосе и немецком Галле.
В первом случае Кецманович проиграл Таллону Грикспору в матче, где было сразу три тай-брейка. А на прошлой неделе он уступил итальянцу Лоренцо Сонего — на двух тай-брейках.
Также стоит отметить, что в прошлом году Кецманович добрался на Мальорке до четвертьфинала.
Чжан
Чжичжэнь по итогам минувшей недели обновил личный рекорд и теперь занимает в рейтинге 33-е место.
Китайский теннисист дошел до полуфинала на турнире в Галле.
Главную сенсацию Чжан преподнес во втором круге, когда одержал победу над Даниилом Медведевым (6:3, 2:6, 7:6). В решающем сете россиянин вел с брейком, но в итоге представитель Поднебесной совершил камбэк.
В 1/2 финала Чжичжэнь проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру (4:6, 6:7). Несмотря на результат, здесь он тоже выглядел достойно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.82, победу Чжана букмекеры предлагают за 1.99.
Прогноз: по всей видимости, Миомир продлит серию матчей с тай-брейками. Но при этом не факт, что серб прервет серию поражений.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.