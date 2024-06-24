Гречанка Мария Саккари и итальянка Элизабетта Кочиаретто встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Саккари — Кочиаретто: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Мария Саккари

Игра Саккари на протяжении последнего месяца совсем не радует, поскольку гречанка проигрывает все, что только можно.

У неё случаются такие провалы не первый раз по карьере, но самое печальное то, что никто не знает, когда они внезапно прекратятся.

Последняя победа датирована серединой мая, когда Мария смогла победить украинку Калинину в третьем круге римского грунтового соревнования.

Сейчас даже в матче против Кочиаретто нет уверенности в том, что гречанке удастся пройти во второй раунд.

Элизабетта Кочиартетто

Нужно отдать должное Кочиаретто, которая заметно выросла в плане тенниса буквально за пару месяцев.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе в Бирмингеме она добралась до полуфинала, хотя на траве практически всю свою карьеру проваливалась.

Шансы обыграть Путинцеву были, но к полуфинальному поединку итальянка откровенно устала и у нее не осталось сил просто физически.

Есть вероятность, что на старте турнира в Истбурне итальянка преподнесет очередную сенсацию и обыграет находящуюся в кризисе Саккари.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гречанку в этом поединке: победа Саккари — 1.51, победа Кочиаретто — 2.59.

Прогноз: Итальянка внезапно хороша на траве, поэтому можно предположить ещё одну сенсацию

Ставка: П2 за 2.59

Альтернативный прогноз: В этой игре будет упорная борьба

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28.