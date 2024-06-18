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    Осака легко расправится с перспективной китаянкой?

    Осака — Жен. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч в Берлине 18 июня 2024 года

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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака и китаянка Синьвен Жен встретятся в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдет 18 июня, начало — в 12:00 мск. Осака — Жен: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Берлин. Женщины 18 Июня 2024 года

    Наоми Осака

  • Япония
    •  Наоми Осака 12:00 Чжэн Циньвэнь

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
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    Наоми Осака

    Пока что Осака играет так, как будто это одна из надежд всего женского тура, способная разбить образовавшуюся там стабильность.

    Матч против Свентек на «Ролан Гаррос» будут помнить ещё долго, ну а пока японка только продолжает набирать форму.

    На последнем турнире в Хертогенбосе Наоми добралась до четвертьфинала, где в упорном трех сетовом поединке все же уступила канадке Андрееску.

    Матч против китаянки Жен окажется легкой прогулкой для японки, поскольку азиатская соперница не в лучшем расположении духа.

    Синьвэн Жен

    Китаянка Жен за прошедший год проделала огромный объем работы, за что полностью заслужила сыграть в первом воем финале турнира Большого шлема.

    Прогнозы на теннис

    Другое дело, что она его проиграла без всяких вопросов, но такой опыт нужен для того, чтобы одерживать большие победы в будущем.

    На недавнем соревновании в Риме китаянка дошла до четвертьфинала, но проиграла американке Гауфф. В Париже она выбыла в третьем круге от российской армянки Аванесян.

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    Это будет первый матч на траве для Жен в этом году, и против такой «огненной» Осаки шансов на успех минимальное количество.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в японку в этом поединке: победа Осаки — 1.44, победа Жен — 2.82.

    Прогноз: Японка не испытает никаких проблем с проходом по дистанции дальше

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.79.

    Альтернативный прогноз: Встреча не получится конкурентной

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.19

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    Осака — Жен. Японка Наоми Осака и китаянка Синьвен Жен встретятся в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдет 18 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Осака — Жен с коэффициентом 1.79.
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