Хуркач и Штруфф проведут матч с пятью тай-брейками?

прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона, ставка за 1.98

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

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Хуркач

Хуберт вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема» впервые с 2024 года, когда он добрался до этой стадии на Ролан Гаррос.

В первом матче на этой неделе польский теннисист одержал уверенную победу над Каспером Руудом — 6:4, 6:2, 7:6.

Во втором круге Хуркач обыграл австрийца Себастьяна Офнера — 7:6, 6:4, 6:4.

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В третьем раунде его соперником был американец Томми Пол — 4:6, 7:6, 7:5, 6:2.

Хуркач впервые в сезоне выиграл три подряд матча на уровне основного тура.

До этой недели его лучшим результатом в 2026-м был третий круг на «Мастерсе» в Монте-Карло.

На Уимблдоне лучшим результатом Хуркача пока остается выход в полуфинал в 2021 году.

Штруфф

Ян-Леннард впервые в карьере вышел в четвертый раунд Уимблдона.

В первом раунде текущего турнира Штруфф одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:1, 7:6, 4:6, 2:6, 7:5.

Во втором круге у него был сумасшедший пятисетовый матч с четырьмя тай-брейками против Брэндона Накашимы — 4:6, 7:6, 7:6, 6:7, 7:6. И тут важно добавить — в этой игре 36-летний немец выполнил 45 эйсов (взял 85 процентов очков на первой подаче).

Но главным сюрпризом стала победа Штруффа над Даниилом Медведевым — 7:6, 7:6, 7:5.

Российский теннисист вел с брейком в каждом сете, а в третьем позволил сопернику отыграться со счета 2:5.

Штруфф впервые в сезоне выиграл три подряд матча на уровне основного тура.

В этом году он провел 31 матч. На этом отрезке у него отрицательный баланс — 14 побед и 17 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.30, победу Штруффа букмекеры предлагают за 3.50.

Прогноз: Хуркач в последнее время тоже не может похвастаться надежностью, поэтому оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.

Также стоит обратить внимание, что их предыдущая встреча, состоявшаяся в начале 2024-го на харде в Дубае, завершилась победой поляка со счетом 7:6, 6:7, 7:6.

1.98 Тотал геймов больше 41,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Хуркач — Штруфф позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 41,5 за 1.98.