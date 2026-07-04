Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против серба Новака Джоковича в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.55.

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Сафиуллин

Роман второй раз в карьере вышел в четвертый раунд британского мэйджора.

В 2023-м российский теннисист обыграл на этой стадии канадца Дениса Шаповалова.

В первом раунде текущего турнира он одержал победу над Андреем Рублевым.

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Сафиуллин обыграл соотечественника в напряженном пятисетовом матче — 6:4, 6:7, 3:6, 6:3, 7:6.

Во втором круге его соперником был нидерландец Ботик ван де Зандшульп — 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6.

В третьем раунде Сафиуллин преподнес еще одну сенсацию, уверенно победив бразильца Жоао Фонсеку — 6:3, 6:3, 6:3.

С учетом квалификации Сафиуллин провел на Уимблдоне уже шесть матчей. В отборе он обыграл австралийца Джеймса Маккейба, бельгийца Киммера Коппеянса и швейцарца Жерома Кима.

Роман сыграл 12 матчей на траве в текущем сезоне. В начале июня он проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира в Штутгарте. Примечательно, что в решающем сете россиянин вел со счетом 4:1. На прошлой неделе 28-летний теннисист дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме.

Сафиуллин выиграл 30 из 40 матчей в этом году. Правда, большую часть из них он провел на «челленджерах».

Джокович

Новак 18-й раз вышел в 1/8 финала Уимблдона.

При этом после 2016 года он ни разу не проигрывал на британском мэйджоре раньше четвертьфинала.

В первом круге сербский теннисист одержал победу над китайцем Ибином У — 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Во втором раунде Джокович спокойно остановил грека Стефаноса Циципаса — 6:3, 6:4, 6:2.

В третьем круге ему пришлось слегка понервничать в матче против Артура Риндеркнеша — 7:5, 6:4, 1:6, 7:6.

Джокович провел лишь один матч на траве перед Уимблдоном. В прошлую пятницу он обыграл американца Томми Пола (6:3, 6:7, 7:5) в рамках выставочного турнира в Херлингеме.

К слову, в прошлом году он тоже не играл на июньских турнирах, но это не помешало ему дойти до полуфинала на Уимблдоне.

Джокович сыграл пока лишь 17 матчей в этом сезоне. На этом отрезке у него 13 побед и четыре поражения. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в финал Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 4.55, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.17.

Прогноз: конечно, нелегко даже представить, что Джокович может проиграть на траве сопернику из второй сотни рейтинга (Сафиуллин приехал на Уимблдон в статусе 132-й ракетки мира), но это очень даже реальный сценарий. По качеству тенниса Роман проводит один из лучших турниров в карьере. Новаку будет тяжело.

4.55 Победа Сафиуллина Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.55 на матч Сафиуллин — Джокович принесёт чистый выигрыш 3550₽, общая выплата — 4550₽

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 4.55.