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    Нимайер даст бой Векич на родной земле?

    Векич — Нимайер. Ставка (к. 2.61) и прогноз на матч в Берлине 18 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Векич — Нимайер
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    Юле Нимайер
    Хорватка Донна Векич и немка Юле Нимайер встретятся в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдет 18 июня, начало — в 12:00 мск. Векич — Нимайер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Берлин. Женщины 18 Июня 2024 года

    Донна Векич

  • Хорватия
    •  Донна Векич 12:00 Жюль Нимайер

    Жюль Нимайер

  • Германия
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    Донна Векич

    Качество игры Векич на текущем отрезке сезона не самое оптимальное, однако хорватка играет с желанием и стремится победит в каждом поединке.

    На кортах Парижа её выступление волне можно назвать удовлетворительным, однако Донна могла пройти и немного дальше, нежели третий круг.

    А вот на траве в голландском Хертогенбосе ей удалось победить всего лишь в одной встрече, что наталкивает на не очень хорошие мысли в преддверии месяца тенниса на траве.

    Даже в первой игре против Нимайер нет уверенности, что Векич сможет легко и беззаботно выйти во второй круг соревнований.

    Юле Нимайер

    Пока что по форме Нимайер нельзя говорить, что она хорошо готова к травяному сезону, но на прошлой неделе в первом круге она смогла победить датчанку Таусон.

    Прогнозы на теннис

    Поединок получился тяжелым для обеих теннисисток, но немка была лучше в решающих стадиях розыгрышей третьего сета.

    Однако она затем проиграла Монтгомери, которая явно слабее скандинавки по большинству параметров.

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    Хочется верить, что на престижном домашнем турнире хотя бы первый круг турнира Юле сможет преодолеть, хотя соперница у неё будет не из легких.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.50, победа Нимайер — 2.61.

    Прогноз: В этом поединке Нимайер вполне может отпраздновать победу

    Ставка: П2 за 2.61

    Альтернативный прогноз: В поединке будет серьезная борьба

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.23

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    Векич — Нимайер. Хорватка Донна Векич и немка Юле Нимайер встретятся в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдет 18 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Векич — Нимайер с коэффициентом 2.61.
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