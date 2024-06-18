Хорватка Донна Векич и немка Юле Нимайер встретятся в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдет 18 июня, начало — в 12:00 мск. Векич — Нимайер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Донна Векич

Качество игры Векич на текущем отрезке сезона не самое оптимальное, однако хорватка играет с желанием и стремится победит в каждом поединке.

На кортах Парижа её выступление волне можно назвать удовлетворительным, однако Донна могла пройти и немного дальше, нежели третий круг.

А вот на траве в голландском Хертогенбосе ей удалось победить всего лишь в одной встрече, что наталкивает на не очень хорошие мысли в преддверии месяца тенниса на траве.

Даже в первой игре против Нимайер нет уверенности, что Векич сможет легко и беззаботно выйти во второй круг соревнований.

Юле Нимайер

Пока что по форме Нимайер нельзя говорить, что она хорошо готова к травяному сезону, но на прошлой неделе в первом круге она смогла победить датчанку Таусон.

Прогнозы на теннис

Поединок получился тяжелым для обеих теннисисток, но немка была лучше в решающих стадиях розыгрышей третьего сета.

Однако она затем проиграла Монтгомери, которая явно слабее скандинавки по большинству параметров.

Хочется верить, что на престижном домашнем турнире хотя бы первый круг турнира Юле сможет преодолеть, хотя соперница у неё будет не из легких.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Векич — 1.50, победа Нимайер — 2.61.

Прогноз: В этом поединке Нимайер вполне может отпраздновать победу

Ставка: П2 за 2.61

Альтернативный прогноз: В поединке будет серьезная борьба

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.23