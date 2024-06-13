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    Раонич продлит серию побед над Баутистой-Агутом?

    Баутиста-Агут — Раонич. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баутиста-Агут — Раонич
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    Милош Раонич
    Канадец Милош Раонич сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Баутиста-Агут — Раонич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Баутиста-Агут

    Роберто в первом матче одержал победу над Марком-Андреа Хюслером — 7:6, 6:2.

    Для первого в этом году матче на траве испанец показал почти идеальный теннис. Здесь достаточно сказать, что у швейцарца вообще не было шанса на приеме.

    Но этот результат, в любом случае, не стал сюрпризом, учитывая то, что Баутиста-Агут всегда хорошо играл на этом покрытии.

    Прогнозы на теннис

    Даже в прошлом, не самом удачном сезоне бывшая девятая ракетка мира смог дойти до полуфинала на престижном турнире в Галле.

    Раонич

    Милош тем временем тоже спокойно вышел во второй раунд, выиграв у Джордана Томпсона.

    В прошлом году он проиграл этому австралийцу в Хертогенбосе на стадии второго круга. На этот раз канадец одержал уверенную победу — 6:3, 6:4.

    Признаться, Раонич немного удивил, поскольку это был его первый матч за три месяца.

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    Но, с другой стороны, это еще одно доказательство, что 33-летний Раонич способен добиваться результата на траве даже после большого перерыва. Милоша, как обычно, выручала его мощнейшая первая подача.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 2.28, победу Раонича букмекеры предлагают за 1.63.

    Прогноз: Милош до этого никогда не проигрывал испанцу. Канадец выиграл все пять предыдущих матчей против Баутисты-Агута. Правда, последний раз они встречались еще в 2017 году.

    Но сейчас мы тоже склоняемся к тому, что Раонич задавит соперника своей подачей.

    Рекомендуемая ставка: победа Раонича + тотал геймов больше 20,5 за 2.20.

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    Баутиста-Агут — Раонич. Канадец Милош Раонич сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агут — Раонич с коэффициентом 2.20.
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