Канадец Милош Раонич сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Баутиста-Агут — Раонич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Баутиста-Агут

Роберто в первом матче одержал победу над Марком-Андреа Хюслером — 7:6, 6:2.

Для первого в этом году матче на траве испанец показал почти идеальный теннис. Здесь достаточно сказать, что у швейцарца вообще не было шанса на приеме.

Но этот результат, в любом случае, не стал сюрпризом, учитывая то, что Баутиста-Агут всегда хорошо играл на этом покрытии.

Прогнозы на теннис

Даже в прошлом, не самом удачном сезоне бывшая девятая ракетка мира смог дойти до полуфинала на престижном турнире в Галле.

Раонич

Милош тем временем тоже спокойно вышел во второй раунд, выиграв у Джордана Томпсона.

В прошлом году он проиграл этому австралийцу в Хертогенбосе на стадии второго круга. На этот раз канадец одержал уверенную победу — 6:3, 6:4.

Признаться, Раонич немного удивил, поскольку это был его первый матч за три месяца.

Но, с другой стороны, это еще одно доказательство, что 33-летний Раонич способен добиваться результата на траве даже после большого перерыва. Милоша, как обычно, выручала его мощнейшая первая подача.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 2.28, победу Раонича букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: Милош до этого никогда не проигрывал испанцу. Канадец выиграл все пять предыдущих матчей против Баутисты-Агута. Правда, последний раз они встречались еще в 2017 году.

Но сейчас мы тоже склоняемся к тому, что Раонич задавит соперника своей подачей.

Рекомендуемая ставка: победа Раонича + тотал геймов больше 20,5 за 2.20.