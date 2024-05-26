Француз Гаэль Монфис сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Монфис — Сейбот Уайлд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Монфис

Гаэль на неделе перед французским мэйджором планировал сыграть в Лионе, но в итоге не поехал на турнир из-за болезни.

Весной Монфис выиграл на грунте лишь два матча. Но в его случае это не стало сюрпризом.

Бывшая шестая ракетка мира кое-как прошел первый круг в португальском Эшториле и на «Мастерсе» в Монте-Карло, выиграв у Энрике Роши Александра Вукича.

На «тысячниках» в Мадриде и Риме 37-летний Монфис не смог выйти даже во второй раунд.

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Но ни для кого не секрет, что Гаэль после 2018 года старался поменьше играть на грунте из-за травм, которые стали очень часто беспокоить его после 30 лет.

Сейбот Уайлд

Тьяго в прошлом году начал «Ролан Гаррос» с сенсационной победы над Даниилом Медведевым.

В итоге бразилец дошел до третьего круга, где уступил японцу Есихито Нисиоке. С тех пор он закрепился в первой сотне рейтинга и совсем скоро дебютирует в топ-50.

Лучшим результатом Сейбота Уайлда на грунте в этом году пока что остается выход в третий круге на «Мастерсе» в Мадриде.

Также стоит отметить, что несколько дней назад Тьяго не смог доиграть матч против Томаса Этчеверри (5:7, 0:3) во втором круге турнира в Лионе. По всей видимости, это была мера предосторожности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.19, победу Сейбота Уайлда букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: вряд ли Гаэлю хватит энергии даже на три сета. Француз явно не готов к затяжным матчам на грунте.

Скорее всего, бразильцу хватит трех-четырех сетов для победы над Монфисом.

Рекомендуемая ставка: победа Сейбота Уайлда с форой по сетам (-1,5) за 2.34.