Гаэль Монфис
Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)
Монфис
Гаэль на неделе перед французским мэйджором планировал сыграть в Лионе, но в итоге не поехал на турнир из-за болезни.
Весной Монфис выиграл на грунте лишь два матча. Но в его случае это не стало сюрпризом.
Бывшая шестая ракетка мира кое-как прошел первый круг в португальском Эшториле и на «Мастерсе» в Монте-Карло, выиграв у Энрике Роши Александра Вукича.
На «тысячниках» в Мадриде и Риме 37-летний Монфис не смог выйти даже во второй раунд.
Но ни для кого не секрет, что Гаэль после 2018 года старался поменьше играть на грунте из-за травм, которые стали очень часто беспокоить его после 30 лет.
Сейбот Уайлд
Тьяго в прошлом году начал «Ролан Гаррос» с сенсационной победы над Даниилом Медведевым.
В итоге бразилец дошел до третьего круга, где уступил японцу Есихито Нисиоке. С тех пор он закрепился в первой сотне рейтинга и совсем скоро дебютирует в топ-50.
Лучшим результатом Сейбота Уайлда на грунте в этом году пока что остается выход в третий круге на «Мастерсе» в Мадриде.
Также стоит отметить, что несколько дней назад Тьяго не смог доиграть матч против Томаса Этчеверри (5:7, 0:3) во втором круге турнира в Лионе. По всей видимости, это была мера предосторожности.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.19, победу Сейбота Уайлда букмекеры предлагают за 1.74.
Прогноз: вряд ли Гаэлю хватит энергии даже на три сета. Француз явно не готов к затяжным матчам на грунте.
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Скорее всего, бразильцу хватит трех-четырех сетов для победы над Монфисом.
Рекомендуемая ставка: победа Сейбота Уайлда с форой по сетам (-1,5) за 2.34.