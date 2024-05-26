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    Монфис проиграет на старте «Ролан Гаррос»?

    Монфис — Сейбот Уайлд. Ставка (к. 2.34) и прогноз на «Ролан Гаррос» 26 мая 2024 года

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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Монфис — Сейбот Уайлд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2024 года

    Гаэль Монфис

  • Франция
    •  Гаэль Монфис 12:00 Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)

    Тиагу Зайбот Вилд (Бразилия)

  • Рим. Мужчины
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    Монфис

    Гаэль на неделе перед французским мэйджором планировал сыграть в Лионе, но в итоге не поехал на турнир из-за болезни.

    Весной Монфис выиграл на грунте лишь два матча. Но в его случае это не стало сюрпризом.

    Бывшая шестая ракетка мира кое-как прошел первый круг в португальском Эшториле и на «Мастерсе» в Монте-Карло, выиграв у Энрике Роши Александра Вукича.

    На «тысячниках» в Мадриде и Риме 37-летний Монфис не смог выйти даже во второй раунд.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Но ни для кого не секрет, что Гаэль после 2018 года старался поменьше играть на грунте из-за травм, которые стали очень часто беспокоить его после 30 лет.

    Сейбот Уайлд

    Тьяго в прошлом году начал «Ролан Гаррос» с сенсационной победы над Даниилом Медведевым.

    В итоге бразилец дошел до третьего круга, где уступил японцу Есихито Нисиоке. С тех пор он закрепился в первой сотне рейтинга и совсем скоро дебютирует в топ-50.

    Лучшим результатом Сейбота Уайлда на грунте в этом году пока что остается выход в третий круге на «Мастерсе» в Мадриде.

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    Также стоит отметить, что несколько дней назад Тьяго не смог доиграть матч против Томаса Этчеверри (5:7, 0:3) во втором круге турнира в Лионе. По всей видимости, это была мера предосторожности.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.19, победу Сейбота Уайлда букмекеры предлагают за 1.74.

    Прогноз: вряд ли Гаэлю хватит энергии даже на три сета. Француз явно не готов к затяжным матчам на грунте.

    Скорее всего, бразильцу хватит трех-четырех сетов для победы над Монфисом.

    Рекомендуемая ставка: победа Сейбота Уайлда с форой по сетам (-1,5) за 2.34.

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    Монфис — Сейбот Уайлд. Француз Гаэль Монфис сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Монфис — Сейбот Уайлд с коэффициентом 2.34.
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