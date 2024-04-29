Надаль
Рафа все-таки добрался до третьего раунда, несмотря на все опасения. Более того, он пока не отдал ни сета.
В предыдущем матче Надаль одержал победу над Алексом Де Минором — 7:6, 6:3.
Грунтовый король взял у австралийца за поражение на недавнем турнире в Барселоне. Тогда он уступил Алексу со счетом 5:7, 1:6.
С тех пор прошло всего лишь десять дней, но на этот раз 37-летний Надаль играл значительно лучше.
Но на предположения о том, что «наконец-то вернулся прежний Рафа», он сразу же и без сомнений отвечает «нет-нет, пока нет». Впрочем, таким образом Надаль еще и оказывает психологическое давление на соперников.
Качин
Для Педро выход в третий раунд на «Мастерсе» можно считать самым настоящим подвигом.
Дело в том, что в столице Испании аргентинец наконец-то выиграл первый матч в этом году.
Качин прервал ужаснейшую серию из 15-ти поражений, которая началась еще осенью прошлого года.
В первом круге Качин одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером (6:3, 6:3).
Ну а дальше была еще одна сенсация от бывшей 48-й ракетки мира. Педро остановил американца Фрэнсиса Тиафо — 7:6, 3:6, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Надаля в этом матче можно поставить за 1.19, победу Качина букмекеры предлагают за 4.60.
Прогноз: скорее всего, Рафа воспользуется шансом еще раз порадовать местную публику. Качин наконец-то пришел в себя, но против грунтового короля у него нет шансов.
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Рекомендуемая ставка: победа Надаля с форой по геймам (-4,5) за 1.88.