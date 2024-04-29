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    Надаль выиграет третий матч подряд?

    Надаль — Качин. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 29 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Надаль — Качин
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против аргентинца Педро Качина в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 17:00 мск. Надаль — Качин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Надаль

    Рафа все-таки добрался до третьего раунда, несмотря на все опасения. Более того, он пока не отдал ни сета.

    В предыдущем матче Надаль одержал победу над Алексом Де Минором — 7:6, 6:3.

    Грунтовый король взял у австралийца за поражение на недавнем турнире в Барселоне. Тогда он уступил Алексу со счетом 5:7, 1:6.

    С тех пор прошло всего лишь десять дней, но на этот раз 37-летний Надаль играл значительно лучше.

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    Но на предположения о том, что «наконец-то вернулся прежний Рафа», он сразу же и без сомнений отвечает «нет-нет, пока нет». Впрочем, таким образом Надаль еще и оказывает психологическое давление на соперников.

    Качин

    Для Педро выход в третий раунд на «Мастерсе» можно считать самым настоящим подвигом.

    Дело в том, что в столице Испании аргентинец наконец-то выиграл первый матч в этом году.

    Качин прервал ужаснейшую серию из 15-ти поражений, которая началась еще осенью прошлого года.

    В первом круге Качин одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером (6:3, 6:3).

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    Ну а дальше была еще одна сенсация от бывшей 48-й ракетки мира. Педро остановил американца Фрэнсиса Тиафо — 7:6, 3:6, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Надаля в этом матче можно поставить за 1.19, победу Качина букмекеры предлагают за 4.60.

    Прогноз: скорее всего, Рафа воспользуется шансом еще раз порадовать местную публику. Качин наконец-то пришел в себя, но против грунтового короля у него нет шансов.

    Рекомендуемая ставка: победа Надаля с форой по геймам (-4,5) за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч Надаль — Качин с коэффициентом 1.88. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на теннис. Надаль выиграет третий матч подряд?
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