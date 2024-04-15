Россиянка Мирра Андреева сыграет против аргентинки Нади Подороски в первом круге турнира в Руане (Франция). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 15:30 мск. Подороска — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Подороска

Надя две недели назад выиграла турнир в мексиканском Сан-Луис-Потоси, заработала 125 очков и вернулась в топ-70.

Сразу после этого аргентинская теннисистка проиграла бразильянке Лауре Пигосси в Боготе, но надо учитывать, что этот матч состоялся на следующий день после финала в Мексике.

В начале марте Подороска прошла два раунда на «тысячнике» в Индиан-Уэллс. При этом в основную сетку она попала как лаки-лузер. Прежде чем проиграть Анастасии Потаповой, она остановила Эшлин Крюгер и Кайлу Дэй.

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В Майами полуфиналистка Ролан Гаррос-2020 прошла квалификацию и выиграла один матч в основе, после чего уступил во втором раунде Кори Гауфф.

Андреева

От Мирры в начале сезона ждали очередного прорыва, и январь в этом плане действительно получился неплохим.

Юная россиянка дошла до четвертьфинала в Брисбене и выиграла три матча на Открытом чемпионате Австралии, но тех пор она пока не выиграла ни одного матча.

На турнире в Дубае Андреева проиграла в первом круге американке Пейтон Стернс -2:6, 6:2, 1:6.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс 16-летняя теннисистка тоже разочаровала, уступив на старте турнира Кэти Волынец.

И после этого Мирра решила сделать перерыв, снявшись в том числе с крупного турнира в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Подороску в этом матче можно поставить за 3.46, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: в прошлом году Мирра разгромила Надю на турнире в швейцарском Кьяссо — 6:4, 6:0. Тогда теннисистка из Аргентины наверняка не догадывалась, на каком уровне способна играть россиянка. Теперь у Подороски будет совершенно другой настрой. Скорее всего, в предстоящем матче Андреева не сможет выиграть с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.67.