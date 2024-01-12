Француз Артур Фис сыграет против чилийца Алехандро Табило в полуфинале турнира в новозеландском Окленде. Матч пройдет 12 января, начало — в 04:30 мск. Фис — Табило: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Фис

Артур на этой неделе пока не проиграл ни одного сета. Очевидно, что он способен побороться за титул.

В первом круге француз спокойно остановил соотечественника Ришара Гаске — 6:3, 6:4.

В следующем матче Фис разгромил португальца Нуну Боржеша — 6:2, 6:0. Соперник продержался меньше часа — всего лишь 53 минуты.

В четвертьфинале 19-летний Фис встретился с Даниэлем Альтмайером, который отлично сопротивлялся в первом сете, а в начале второго снялся из-за повреждения.

В начале января Артур выиграл два матча на турнире в Гонконге. Здесь его с большим трудом остановил Андрей Рублев.

Табило

Алехандро вообще не пришлось играть в предыдущем раунде. Кэмерон Норри, с которым он должен был встретиться в четвертьфинале, решил сняться. Британец, похоже, решил сэкономить силы перед Australian Open.

Зато перед этим чилиец провел в Окленде четыре матча — два в квалификации и еще столько же уже в основной сетке.

После отбора Табило выиграл у хорвата Борны Гойо и нидерландца Ботика ван де Зандшульпа.

Все прогнозы на теннис

Победная серия Алехандро на харде составляет уже 10 матчей. В конце прошлого сезона он выиграл «челленджер» в Бразилии.

Прогноз и ставка

На Фиса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Табило букмекеры предлагают за 3.65.

Чилиец, как ни странно, порой здорово играет на харде, но здесь у него будут проблемы. Артур показывает очень мощный теннис.

Ставка — победа Фиса с форой по геймам (-4,0) за 2.03.