Фис
Артур на этой неделе пока не проиграл ни одного сета. Очевидно, что он способен побороться за титул.
В первом круге француз спокойно остановил соотечественника Ришара Гаске — 6:3, 6:4.
В следующем матче Фис разгромил португальца Нуну Боржеша — 6:2, 6:0. Соперник продержался меньше часа — всего лишь 53 минуты.
В четвертьфинале 19-летний Фис встретился с Даниэлем Альтмайером, который отлично сопротивлялся в первом сете, а в начале второго снялся из-за повреждения.
В начале января Артур выиграл два матча на турнире в Гонконге. Здесь его с большим трудом остановил Андрей Рублев.
Табило
Алехандро вообще не пришлось играть в предыдущем раунде. Кэмерон Норри, с которым он должен был встретиться в четвертьфинале, решил сняться. Британец, похоже, решил сэкономить силы перед Australian Open.
Зато перед этим чилиец провел в Окленде четыре матча — два в квалификации и еще столько же уже в основной сетке.
После отбора Табило выиграл у хорвата Борны Гойо и нидерландца Ботика ван де Зандшульпа.
Победная серия Алехандро на харде составляет уже 10 матчей. В конце прошлого сезона он выиграл «челленджер» в Бразилии.
Прогноз и ставка
На Фиса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Табило букмекеры предлагают за 3.65.
Чилиец, как ни странно, порой здорово играет на харде, но здесь у него будут проблемы. Артур показывает очень мощный теннис.
Ставка — победа Фиса с форой по геймам (-4,0) за 2.03.